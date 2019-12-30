Serbest tüketici limiti düşürüldü

Aylık elektrik faturası 83 lira ve üzerinde olan yaklaşık 2,6 milyon tüketici daha serbest tüketici olma hakkına sahip olacak.

21.5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Böylece, serbest tüketicilik kapsamına giren tüketici sayısı 21,5 milyona ulaştı.

Serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebiliyor ve yaptığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabiliyor. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, serbest tüketici limitini aşan miktarda elektrik tüketen mesken aboneleri serbest tüketici olma hakkını kullanabiliyor.

SAYAÇ ESKİYSE DEĞİŞECEK

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin bu haklarını kullanmak istemeleri halinde, çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç kullanması zorunlu. Buna uygun olmayan sayaçlar ise dağıtım şirketi tarafından ay içerisinde değiştiriliyor. Sayacın uygun olmaması, tedarikçi seçme hakkının kullanılmasına engel teşkil etmiyor. Tüketiciler, serbest tüketici olup olmadıklarını, şirketi tarafından gönderilen faturalarda görebiliyor. Serbest tüketici olma hakkını kullanmak isteyen tüketici, şirketle anlaşıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

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Serbest tüketici sözleşmesi imzalarken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Tüketicilerin ödedikleri fiyat; enerji bedeli, dağıtım bedeli ile fon, pay ve vergilerden oluşuyor. Serbest tüketim anlaşması imzalanırken önerilen indirim oranının; enerji bedeli üzerinden mi, enerji bedeli ve dağıtım bedeli üzerinden mi ya da tümünün üzerinden mi yapıldığına dikkat edilmesi gerekiyor. İndirim ne kadar kalemlerin geneli üzerinden yapılırsa, fiyatlara o kadar yansıyor.