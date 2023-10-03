Sermaye piyasası tabana yayılacak

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası etkinlikleri dün İstanbul'da başladı. 5 gün boyunca sürecek organizasyonun ana teması “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye” olarak belirlendi. Son dönemde Türk varlıklarına gösterilen uluslararası ilgi, toplantıdaki katılımcı sayısına da yansıdı. Birçok yerli ve yabancı yatırımcıya ev sahipliği yapan dev buluşma, sermaye piyasalarının derinliğinin yanı sıra konumunu sağlamlaştırması açısından büyük önem arz ediyor.





İKİ YILDA 78 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU

Etkinliğin açılışında konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hem arz hem de talep yönünde borsaya teveccühün devam ettiğini belirterek, "Bugün gelinen noktada, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yaklaşık 11 milyon yatırımcımız ve bireysel emeklilik sistemine yatırım yapan yaklaşık 14 milyon yatırımcımız bulunuyor. 2022 yılında 44 şirketimizin halka arzını tamamladıktan sonra bugüne kadar da 2023 yılında 34 şirketimizin halka arzını gerçekleştirdik. 2022 yılında yaklaşık 23 milyar TL, 2023 yılında da yaklaşık 47,2 milyar TL şirketlerimize borsamız yoluyla kaynak sağladık" dedi.





TOPLAM 1.747 FON İŞLEM GÖRÜYOR

Özel sektör borçlanma araçları ile kira sertifikalarının sermaye piyasalarında finansman sağlayan diğer önemli iki unsur olduğunu vurgulayan Gönül, "Bu araçlar, orta ve uzun vadeli finansman sağlamak için şirketlerimize banka kredilerine alternatif olarak işlem görüyor. 2022 yılında 461,8 milyar TL, 2023 ocak-eylül döneminde ise 508,9 milyar TL kaynak sağladı. Sermaye piyasamızın derinleşmesi için fon piyasalarımız da oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu açından bu yılın eylül sonu itibarıyla bin 349 adet menkul kıymet yatırım fonu, 377 adet emeklilik yatırım fonu ve 21 adet borsa yatırım fonu olmak üzere toplam bin 747 adet fonumuz işlem görüyor" ifadelerini kullandı.

Gönül, 2023'ün eylül sonu itibarıyla menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin yaklaşık 2 trilyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.





DOLAR BAZINDA 4,5 KAT YÜKSELİŞ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sermaye piyasalarının uluslararası normlarla uyumlu hukuki çerçevesi, kurumsal altyapısı, nitelikli iş gücü ve yaygın gelişmiş teknoloji kullanımıyla gelişmeye en açık sektörlerin başında geldiğini ifade etti. Pay senedinden borçlanma araçlarına kadar sermaye piyasasındaki toplam bakiyeli yatırımcı sayısının 11 milyona ulaştığını dile getiren Çelik, şu bilgileri paylaştı:

“Borsa İstanbul'un piyasa değeri 2003 yılında 96,1 milyar TL'den, 2023 Temmuz ayında 8,3 trilyon TL'ye çıktı. Dolar cinsinden baktığımızda 2003 yılında piyasa değeri 69 milyar dolar olan borsamız, 4,5 kat artarak 2023 Temmuz ayında 308 milyar dolara yükselmiş durumdadır."





Tabana yayılmasına öncelik vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin açılışına gönderdiği yazılı mesajda, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Erdoğan, “İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizi finans alanında da bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz” ifadelerini kullandı.



