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Ekonomi Seyyar satıcı çiçek açtı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seyyar satıcı çiçek açtı

Yenilikte sınır tanımayan sokak girişimcilerinin ısınan havalarla beraber yeni gözdesi, süs bitkileri oldu. El arabalarına yüklenen onlarca dekoratif çiçek ve mini ağaçlar ev hanımları, yazlıkçılar ve esnafın yanında turistlerin de ilgisini çekiyor. İBB fidanlığı veya parklardan temin edilen ürünlerin satışından ayda 4 bin lira kadar gelir mümkün.

Orhun Orhan Ünal Yeni Şafak
İBB fidanlığından aldığı tohumları yetiştirip satan Hasan Bakkalcı, Fatih bölgesinde çalışıyor. Bakkalcı, 1 aylık sıkı mesai sonrasında en az 3- 4 bin lira kadar gelir sağlanabileceğini aktarıyor. Bakkalcı, çevredeki esnafın da kendilerinden alışveriş yaptığını belirterek, günde 5 - 6 adetlik satışın garanti olduğunu paylaşıyor. İşin popülerliği sebebiyle de birçok kişinin tezgahta çiçek sattığını ekliyor.
İBB fidanlığından aldığı tohumları yetiştirip satan Hasan Bakkalcı, Fatih bölgesinde çalışıyor. Bakkalcı, 1 aylık sıkı mesai sonrasında en az 3- 4 bin lira kadar gelir sağlanabileceğini aktarıyor. Bakkalcı, çevredeki esnafın da kendilerinden alışveriş yaptığını belirterek, günde 5 - 6 adetlik satışın garanti olduğunu paylaşıyor. İşin popülerliği sebebiyle de birçok kişinin tezgahta çiçek sattığını ekliyor.

Artık birer ticaret erbabına, hatta pazarlama gurusuna dönüşen seyyar satıcılar, mevsimi ve ihtiyacı gelire çevirmeyi iyi biliyor.

Geç gelen yaza özlemi fırsat bilen işportanın son dönemdeki gözdesi, çiçek ve dekoratif bitkiler. Hani öyle eşinize dostunuza bir demet alıp vereceğiniz türden değil bunlar, el arabalarına yerleştirilen devasa saksılar, rengarenk bitkiler sokakta beğeninize sunuluyor.

EL ATILMAYAN BİR PEYZAJ KALMIŞTI

Dedik ya onlar, pazarlama uzmanı diye. Zorlu kışı geride bırakıp, balkonunu ve yazlığını çiçeklerle şenlendirmek isteyen vatandaşın imdadına koşuyorlar. Normalde söz konusu ürünler, şehrin uzak yerlerindeki peyzaj seralarında veya belli noktalardaki yetiştiricilerden alınır.

Bu yerlere ulaşmak için hafta sonunu bekleyip, uzun yol kat ederek eve veya yazlığa mevsimlik çiçek temin edilir. Bazıları da bahçe ağacı olan ürünlerin aslında meraklısına ciddi bir maliyeti var. İşte mevsimin ruhunu yakalayan bizim işportacılar, arabaya yüklediklerini ayağınıza getiriyor.

Öğrendiğimize göre alan razı satan razı olan bu kazançlı piyasanın ömrü 1 ay kadar. Kazancı ise en az 4 bin lira. Vatandaş alacağını alıp başlıyor balkon ve bahçe keyfine. Yazlık veya dükkan için ucuz yollu ihtiyaç temin ediliyor. Merakla beklenen tatil öncesi bu haber çoğumuza iyi gelecek.

YAZLIĞA, BALKON SÜSÜNE BİREBİR

Satışlar genelde Şişli, Kadıköy, Fatih, Maltepe gibi semtlerde yoğunluk kazanmış durumda. Kimi en işlek kaldırımları mesken tutarken kimi de mahalle aralarında geziyor. Turistlere de ilginç gelen bu görüntü sayesinde bol bol objektife gülümseyen satıcılar, günde 100 ila civarında kazandıklarını söylüyor. Mini çam ağaçlarından, gül fidelerine; fesleğenden sarmaşığa kadar çeşit çeşit bitkiye ulaşabilirsiniz. Anlayacağınız, işporta piyasası bugünlerde çiçek açıp, yeşilleniyor.

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5 LİRAYA FESLEĞEN 100 LİRAYA AĞAÇ

5 liralık fesleğen bulabileceğiniz tezgahlarda, boyunuza ulaşmış bir gül ağacını 100 liraya satın alabilirsiniz. Şişli Harbiye kaldırımlarını arşınlayan seyyar satıcı Arif, en önemli müşterilerinin yazlıkçılar olduğunu belirterek, “Bu iş 1 ay sürer, her sene dolaştığımız bizi bilen müşteriler var. Onlara satarız, ama merak edenler evine almak isteyenler de ilgi gösterir. Yazlığına gitmeden vatandaş bitkisini şimdiden hazır eder” diyor. Çiçeklerin bazılarını kendilerinin yetiştirdiğini belirterek, özel çeşitleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) fidanlıklarından aldıklarını söylüyor.

10 YATIR, 100 KAZAN

Sohbetimiz sırasında yanımıza gelen arkadaşı da bu işten 10’a 100 kazanılabileceğini bakın nasıl anlatıyor: “Abi süs bitkisinin tohumunu konu komşudan hatta ufak kökünü bir parktan alırsın. Toprağını da oradan bulur, ekersin saksıya. 10 liralık maliyetle elde ettiğin, 6 ayda boyuna gelir satarsın 100 liraya. Tabi pazarlıkla filan 70liraya düşer ama çalışan iyi kazanır yalan yok. 50 kuruluş fesleğen, 5 lira. Dediğim gibi mevsimliktir, kârı kısa süreli ama tatlıdır.” İlgilenenlere bizden söylemesi.

  • KÂRIYLA SOKAKTA SATIYOR
  • Seyyar Satıcı Arif, yetiştirdikleri yanında 10 liradan aldığı cins bir çiçeği, 50 liradan sattığını paylaşıyor. “Neden sizi seçiyor?” diye sorunca, cevabımızı alıyoruz: “Abi burası İstanbul, adam nerede satıldığını bilmez. Bilse de o yolu trafiği çekmez, benzin parasını ekle. Biz de hizmeti ayağına getiriyoruz.” Beşiktaş’ta çalışan Hasan ise, kardeşleri ile 3 farklı semtte satış yaptıklarını söylüyor. Günde 100 lira kadar kazanç getiren bu işi 3 yıldır aynı mevsimde sürdürüyorlar.

Sokaktaki haber

Parkta, yazlıkta veya tezgahta nerede olursa olsun, tohumu sokakta atılıp, gazete sayfasında yeşertilen haber gibisi yok. Ne dersen de okuyucu, haberin iyisi dışarıda. Bilindik hikayelerde, selam verdiğin, yanından geçtiğin, öylesine baktığın yerlerde. Ben bilmem dahasını keyfimize diyecek yok hani. Yaz gelmiş, bayramı da getirmiş, tepende güneş, tezgahta çiçekler açmış. Çalışıyoruz işte bu şartlarda. Bu arada, içerikteki tüm güzellikler tarafıma, hatalar kahrolası kasımpatılara aittir.

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