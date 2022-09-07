Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

50 BİNDEN FAZLA OTOMOBİL VAR

Galeri, online satıcı ve kurumsal şirketlerin elinde sektör uzmanları tarafından 50 binden fazla sıfır ikinci el olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen online kurumsal araç alım satımı yapan firmaların elinde 28 binden fazla sıfır araç olduğu ortaya çıkarken, galerilerin elinde ise 18 binden fazla sıfır ikinci el araç olduğu biliniyor. Kazancını katlamak isteyen ve ana işi otomotiv olmamasına rağmen al-sat yapan şirketlerle birlikte rakamın daha da yükseldiği yetkili satıcılar tarafından vurgulanıyor.

SARI SİTEDE SIFIR KM 5 BİN ARAÇ SATIŞTA

Birçok firmanın ve bireysel satıcının da yer aldığı 'sarı site' olarak tabir edilen online araç satış platformunda galerilerin son 30 günde verdiği ilanlar arasında halihazırda 5 bine yakın sıfır ikinci el otomobil satışa hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustosta 700 bine yakın aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68'ini otomobiller oluşturuyor. Temmuzda yapılan 650 bin adede oranla yüzde 7 artış gösteren devir işlemi galericinin paniğini de 50 bin araçlık farkla ortaya koydu.

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SATILMAYAN HER ARACIN AYLIK MALİYETİ 10 BİN TL

Düzenlemeyle elde kalacak sıfır ikinci el araçların galericiye maliyeti ise pahalıya patlayacak. Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

CEZA MİKTARI ARTIRILACAK

Resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan kurumsal satıcıların cezasının düşük kaldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından yapılacak düzenlemeyle caydırıcı bir noktaya getirilmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın ceza miktarına dair açıklaması bulunmuyor. Ceza miktarının ise yüksek bir değere sahip otomobilde yüzdesel olarak caydırıcılığı hedefleniyor. Para cezasının yanı sıra işletmenin ticari faaliyetinin sınırlandırılması veya sonlandırılması da yaptırımlarda yer alması beklentiler arasında.

Noterlerde kuyruk oluşmaya başladı

Son haftaya girilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin noterlerde yoğunluk oluşturması da bekleniyor. Elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen kurumsal satıcıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için 1 haftada noter işlemlerini halletmesi gerekiyor.