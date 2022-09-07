Ekonomi Sıfır ikinci elde son hafta paniği Bakanlık haftaya sahaya inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek

Galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre araç satışı sınırlamasında son viraja girdi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak sınırlamada son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır araçları yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

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Şuaiyp Alabay Yeni Şafak
Sıfır ikinci elde son hafta paniği: Bakanlık haftaya sahaya inecek
Arşiv.

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

50 BİNDEN FAZLA OTOMOBİL VAR

  • Galeri, online satıcı ve kurumsal şirketlerin elinde sektör uzmanları tarafından 50 binden fazla sıfır ikinci el olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen online kurumsal araç alım satımı yapan firmaların elinde 28 binden fazla sıfır araç olduğu ortaya çıkarken, galerilerin elinde ise 18 binden fazla sıfır ikinci el araç olduğu biliniyor. Kazancını katlamak isteyen ve ana işi otomotiv olmamasına rağmen al-sat yapan şirketlerle birlikte rakamın daha da yükseldiği yetkili satıcılar tarafından vurgulanıyor.

SARI SİTEDE SIFIR KM 5 BİN ARAÇ SATIŞTA

Birçok firmanın ve bireysel satıcının da yer aldığı 'sarı site' olarak tabir edilen online araç satış platformunda galerilerin son 30 günde verdiği ilanlar arasında halihazırda 5 bine yakın sıfır ikinci el otomobil satışa hazır şekilde bekliyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustosta 700 bine yakın aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68'ini otomobiller oluşturuyor. Temmuzda yapılan 650 bin adede oranla yüzde 7 artış gösteren devir işlemi galericinin paniğini de 50 bin araçlık farkla ortaya koydu.

SATILMAYAN HER ARACIN AYLIK MALİYETİ 10 BİN TL

  • Düzenlemeyle elde kalacak sıfır ikinci el araçların galericiye maliyeti ise pahalıya patlayacak. Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

CEZA MİKTARI ARTIRILACAK

Resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan kurumsal satıcıların cezasının düşük kaldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından yapılacak düzenlemeyle caydırıcı bir noktaya getirilmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın ceza miktarına dair açıklaması bulunmuyor. Ceza miktarının ise yüksek bir değere sahip otomobilde yüzdesel olarak caydırıcılığı hedefleniyor. Para cezasının yanı sıra işletmenin ticari faaliyetinin sınırlandırılması veya sonlandırılması da yaptırımlarda yer alması beklentiler arasında.

Noterlerde kuyruk oluşmaya başladı

  • Son haftaya girilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin noterlerde yoğunluk oluşturması da bekleniyor. Elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen kurumsal satıcıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için 1 haftada noter işlemlerini halletmesi gerekiyor.

Otomobil alacaklar dikkat: İkinci el araç fiyatlarında düşüş
FOTOĞRAF 8
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Sıfır otomobillerde yapılan 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarında düşüş olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
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İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Oto galericiler durağan seviyenin devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.
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İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Galericiler ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse ikinci el otomobillerde yüzde 5 veya 10 arasında bir indirimin olabileceğini söyledi. Geçen aylara bakıldığında piyasayı yüzde 90 oranında al-sat yapan vatandaşların yönettiğini belirten galericiler, şu anda yeni düzenleme ile piyasada al-sat yapan vatandaşların kalmadığını belirtti.
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kinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğu al-sat yapan vatandaşın çekilmesine bağlayan oto galerici Yılmaz Kebapçı, \"İkinci el piyasası şu anda durgun seviyede. Geçen aylara göre daha da durağan ilerliyoruz. Geçen aylarda çok fazla piyasada al-sat yapanlar vardı. Araç satışlarının yüzde 90'ını ayakta al-sat yapanlar oluşturuyordu. Şu anda düzenlemelerin ardından sadece gerçek biniciler kaldı. Ayda 11, 12 tane araç satıyordum, şimdi ise 1 veya 2 tane anca satıyorum. Krediler düşüşte biraz daha düşerse piyasa canlanabilir.
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Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum. Bu durum 9'uncu ve 10'uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur\" dedi.
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İkinci el otomobil piyasasının durağan süreci devam ederse otomobillerde indirim beklentisi olacağını söyleyen Galerici Yakup Macit, \"İkinci el piyasasında şu anda bir hareketlilik yok.
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Yaklaşık 4 aydan beri piyasa durgun. Dengesiz piyasa halen devam ediyor. Çok fazla al-sat yapan insan vardı. Şu anda onlar çekildi. Piyasada araç var. Sıfır araçlara bir önlem alındı.
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Bizim için daha iyi oldu bu düzenlemeler. Piyasayı yüksek fiyata sokanlar vardı, düzenleme sayesinde bunlar şu anda durdu\" şeklinde konuştu.
Otomobil alacaklar dikkat: İkinci el araç fiyatlarında düşüş
İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Oto galericiler durağan seviyenin devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı.
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