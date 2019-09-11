Sıfır maliyetle dijital dönüşüm

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini KOBİ’ler oluşturuyor. Ülkemizde bu kapsamda yaklaşık 2 milyon şirket bulunuyor. Hal böyle olunca söz konusu işletmelerin dijital dönüşüm sürecinin neresinde olduğu konusu da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen bir ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ (DDM) kuruldu.

HER KOBİ İÇİN BİR YOL HARİTASI HAZIRLIYOR

Merkezin ana amacı KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ’lerle eşleştirilme, mentörlük ve finansmana erişim gibi konularda destek sağlamak. Proje ile ilk etapta 120 KOBİ’nin dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılması hedefleniyor. Yararlanmak isteyen işletmeler 30 Eylül gününe kadar merkeze başvurabiliyor. DDM’de her KOBİ için de ayrı bir ‘Dijitalleşme Yol Haritası’ hazırlanıyor.

Kaan Akın

DDM Danışma Kurulu Başkanı Kaan Akın ile hem yeni projelerini hem alanı konuştuk. Akın, merkezi, KOBİ’lerin dijital dönüşüm ile ekonomik olarak büyümelerini sağlayabilmek için kurduklarını kaydediyor. İşletmelerin büyümesi ve ihracata katılmasının çok kolay olmadığını dile getiren Akın, şu bilgileri paylaşıyor: “Programımız Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından planlanıp İSTKA desteği ile açıldı. İş Bankası da sponsor oldu. Endeavour, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumsal partnerlerimiz de çalışmaya katıldılar.”

SORUNUN FARKINDALAR

“KOBİ’lerin bir kısmı yaşadıkları sorunun farkında, ama nereden başlaması gerektiğini bilmiyor” diyen Akın, yaşanan başka bir problemin ise ‘bilinmeyen şeyler fobisi’ olduğunu anlatıyor. 10-15 sene önce bir şirket için başta uygun yazılım altyapısının oluşturulmasının çok maliyetli olduğunu söyleyen Akın, “Şirketler aldıkları doğru destekle dijital dönüşümünü artık sıfır maliyetle tamamlayabiliyor” diye konuşuyor.

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STARTUPLAR İŞİ KOLAYLAŞTIRDI MALİYET DÜŞTÜ

KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna bakıldığında, işletmelerin süreci maliyetli bulup, gözünde büyüttüğünü anlatan Kaan Akın, “Herkes, ben bunun altından kalkabilir miyim, diye düşünüp bundan çekiniyor. Şu anda dünyadaki güzel trendlerden biri de startuplar sayesinde birçok uygulamanın çokça ucuzlaması. Bir VRP, CRM denemesi neredeyse bedava. Programımıza dahil olan KOBİ’ler bize ulaşıp, çalışmanın bir parçası olabilir. Oluşturduğumuz etkinlik ve eğitimlere üyelerimizin yanısıra, üye olmayan işletmeler de katılabiliyor” açıklamasında bulunuyor.

DİJİTAL ORTAMA DÖNÜŞÜM KOBİ AJANDASINDA

Dijitalleşme konusunda çok fazla sayıda hevesli şirket gördüklerini aktaran Akın, “Özellikle kadın kurucular daha yoğunlukta. Bunun içinde iki ve üçüncü nesil şirketler kurmuş ailelerin çocukları da konuya hakim olmaya başladı. Şirketlerini büyüterek, dışarıya açılmak isteyenlerin sayısında büyük artış yaşandığına şahit oluyoruz. Dijital dönüşüm KOBİ’lerin artık ajandasında” ifadelerini kullanıyor.