Sigortaya yerli Reasürans

Türk sigorta sektörünün büyümesine katkı sağlamak ve sigorta piyasasının reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak amacı ile Türk Reasürans A.Ş. (TürkRe) kuruldu.

YERLİ KAPASİTE ARTIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans A.Ş., Yeni Ekonomik Program kapsamında, “ekonomik dengelenme” ve “sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlayacak. Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesi arttırılacak ve kaynak verimliliği sağlanacak.

Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi. Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans A.Ş.’nin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans A.Ş.’nin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SEKTÖRE TAZE KAN

Türk Reasürans A.Ş.'nin Genel Müdürü Selva Eren “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda TürkRe olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız" diye konuştu.

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REASÜRANS NEDİR?

Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır.