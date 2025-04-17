Silvan Sulama Tüneli’nde kazı başlıyor

Türkiye’nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli’nde kazı çalışmaları, bugün (17 Nisan) düzenlenecek törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla iştirak etmesi beklenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle Havzası’nda yer alıyor. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor.
YILLIK 30 MİLYAR LİRA KATKI SUNACAK
Silvan Projesi, 8 adedi baraj, 23 adet sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet bileşenden oluşuyor. Bu arada, Proje tamamlandığında ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor. Silvan Projesi’nin ana su kaynağı konumundaki Silvan Barajı, Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Proje tamamlandığında tünelin çapı yaklaşık 4 katlı bir binaya eşit olacak.