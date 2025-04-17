Silvan Sulama Tüneli’nde kazı başlıyor

Türkiye’nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli’nde kazı çalışmaları, bugün (17 Nisan) düzenlenecek törenle başlayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla iştirak etmesi beklenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle Havzası’nda yer alıyor. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor.