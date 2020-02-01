Şimdi gayrimenkul yatırımı cazip oldu

İnsanların kazançlarını korumak ve kendilerine ek gelir elde etmek için yüksek faiz ortamında tercih ettiği mevduat, tahtını gayrimenkul yatırımına kaptırmak üzere. Faizlerin düşmesiyle birlikte alternatif yatırım arayışına girenlerin bugünlerde ilgi odağına gayrimenkul yerleşti. Daha önce 250 bin liraya bankada aylık yüzde 22 faizle 3 bin 719 lira mevduat getirisi elde eden bir yatırımcı, aynı paraya ev alıp kiraya verdiğinde aylık 3 bin 719 lira kira geliri elde edemediği için parasını mevduatta park ediyordu. Şimdi ise 250 bin liranın banka mevduatında getirisi yüzde 10 faizle bin 810 liraya düştü. Ana parayla gayrimenkul yatırımı yapıldığında ise kira geliri bin 500 lira ile bin 800 lira arasında değişiyor. Yani mevduat getirisi ile gayrimenkulün getirisi birbirine yaklaşmış durumda.

BANKADA HAREKETLİLİK VAR

Bankacılar da bu durumu teyit ediyor. Yeni açılan mevduat hesaplarıyla mevduat pastasının büyüdüğünü ancak son dönemde birçok hesabın da kapandığını dile getiren bankacılar, kapanan mevduatlarda paranın gayrimenkul alımına gittiğini söylüyor. Nitekim bunu kendi etrafımızdan da gözlemlemek mümkün. Son dönemde parası olan birçok eş dost ev veya ofis almak istediğini ve elindeki para ile hangi lokasyonda ve hangi firmadan ev almayı önereceğimizi sorar oldu.

GAYRİMENKULÜN DEĞER ARTIŞI GETİRİYİ KATLIYOR

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Mevduat sahibinin son dönemde yeniden gayrimenkul yatırımına ilgi duymasında tek başına kira gelirinin mevduat getirisine yaklaşması etkili değil. Burada bir diğer itici güç hiç şüphesiz ki gayrimenkulün değer artışı. Son bir iki yıldır baskı altında tutulan gayrimenkul fiyatları gelecek dönemde maliyetlerin de artmasıyla yönünü ilk fırsatta yukarıya çevirecek gibi görünüyor. Emlakçılar bu güçlü olasılığın da cebinde parası olanı gayrimenkul arayışına ittiğini dile getiriyor.

EN ÇOK HOMEOFİS TERCİH EDİLİYOR

Mevduat sahibinin gayrimenkul yatırımında ağırlıklı tercihinin homeofis olduğuna vurgu yapan emlakçılar bunun gerekçelerini ise şöyle sıralıyor; “Bu tip gayrimekullerin kira gelirleri ofis olarak da kiralanabildiği için daha yüksek oluyor. Ev olarak kullanmak isteyenlere eşyalı verildiğinde de yüksek kira elde edilebiliyor. Üstelik eşya olarak çok fazla şeye de ihtiyaç duyulmuyor. Bir de nitelikli ve kiraya vermesi kolay olan aynı zamanda da elden çıkarmak istendiğinde daha rahat alıcı bulunabiliyor.”

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ ÖNEMLİ

Emlakçılar elinde parası olan yatırımcının ince eleyip sık dokuduğunu ve geri dönüş sürelerini de hesapladığını dile getiriyor. En ideal geri dönüş süresi daha önce 10 yıl olarak hesaplanırken bu süre şimdilerde ortalama 15 yıla çıkmış durumda. Birçok yatırımcı 17 yıla kadar olan gayrimenkullere ilgi duyabiliyor. Yatırımcının dikkat ettiği bir diğer konu da firma hakkındaki şikayetler. Emlakçılar bu konunun da gayrimenkul alırken birçok yatırımcı tarafından önemsendiğini söylüyor. Nitekim firma hakkındaki şikayetler, yaptığı sitelerdeki işletme yöntemini ve aidatlar hakkında bilgi verirken, yatırımcıya ileride yaşatabileceği sorunlar hakkında da önemli ipuçları veriyor. Böyle bir araştırma kişiyi yanlış ve sorunlu bir yatırımdan da uzak tutuyor.

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Müteahhit düşük faizden mutlu

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, geçen yıl Temmuz ayında başlayan faiz indiriminin etkisiyle iç piyasadaki satışların hareketlendiğini söyledi. Akkuş, “Hareketlilik düşen faizlerin etkisiyle artarak devam ediyor. Artan maliyetlere konut fiyatlarında artışa gidilmemesi, düşen faiz oranı ve uzun vadelendirme seçenekleriyle gelen talepler hızla sıcak satışa dönüştü. Her koşulda sektörde güven duyacağı şirketlerin projelerine yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar, bu süreci bir fırsat olarak gördü. Yatırımcılar, finansal açıdan güçlü ve tecrübeli şirketlerin kapısını çalıyor. Sektörümüzde yeni projelerin, giderek artışa geçen satış rakamlarının konuşulacağı bir döneme girdik” dedi.

HEDEFLER YÜKSELDİ

Faizlerin aşağıya çekilmesiyle mevduat sahibinin yanı sıra ihtiyaç sahibi de konut almaya başladı. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, faizler düşmeden önce sektöre yatırım yapmaktan uzaklaşan yerli yatırımcının faiz indirimiyle birlikte özellikle yapımı tamamlanan projelere yöneldiğini söyledi. Çulhalık, “Piyasadaki canlanma hareketi, beklentileri ve hedefleri yükseltti. Satışlarda hız kazanan tablo, konut stoklarını azalttı. Dolayısıyla satışlardan en büyük payı tamamlanan ve tapusu teslim aşamasında verilen konutlar aldı. Birinci ele devlet desteğinin artması da inşa galindeki konutlara ilgi oluşturdu” ifadelerini kullandı.