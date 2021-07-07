Ekonomi Şimdi yatırım zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şimdi yatırım zamanı

Salgın sürecinde ertelenen tüketici talebi ve yatırımlar normale dönüş süreci ile birlikte hızlanacak. Dijitalleşmenin etkisiyle hem fiziksel hem de online olmak üzere iki farklı kanalda iş yapmayı öğrenen KOBİ’lerin artan yatırım iştahında en önemli rolü oynaması bekleniyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
​Şimdi yatırım zamanı
Fotoğraf: Arşiv

Piyasalarda normale dönüşle birlikte işletmelerin yatırımlarının da artması bekleniyor. Pandemi koşullarının yanısıra geride kalan 1,5 yılı aşkın sürede biriken yatırım iştahının piyasaları hareketlendireceği öngörülüyor. Yaşanan dijital dönüşümle birlikte etki sahasını genişleten KOBİ’ler, hem fiziksel hem de online platformlar olmak üzere iki farklı kanalda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle kaldırılan pek çok yasağın bekleyen yatırım iştahını harekete geçirmesi hedeflenirken, işlerini büyütmek adına harekete geçen KOBİ’lerin yapılacak yatırımlardan aslan payını alacağı öngörülüyor. Salgın sürecinde hemen hemen her sektörde duraksayan fiziksel satış kanalları, yerini ağırlıklı olarak dijital platformlara bırakırken işletmelerin birçoğu online mecralarda yer almak adına harekete geçti.

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DESTEKLER ARTIYOR

  • Dünya genelinde 10 seneyi aşkın sürede gerçekleşmesi öngörülen dijitalleşme salgın sebebiyle yaklaşık 1 yılda gerçekleşirken, firmaların çoğu bu değişime hazırlıksız yakalandı. Önceki yıllarda düşük teknoloji ile çalışan işletmeler için artık Ar-Ge, inovasyon, yüksek katma değer gibi kavramlar olmazsa olmaz hale geldi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küresel boyutta firmaları geliştirmek adına sanal ihracattan Ar-Ge’ye kadar pek çok farklı alanda destekleri hayata geçirdi.

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İHRACATTA KOBİ PAYI YÜKSEK

Küresel ekonominin büyük yara aldığı pandemi sürecinde Türkiye, üretim ağı ve güçlü tedarik zinciri ile öne çıkarken, ihracat rakamları da her geçen gün artış gösterdi. 2021 yılına da ihracatta hızlı bir başlangıç yapan Türkiye, son olarak haziran ayında 19,8 milyar dolar ihracata imza attı. 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen ihracat ise 105 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaretin büyük bir bölümünü KOBİ düzeyindeki firmalar gerçekleştirirken, bu işletmelerin işlerini büyüterek gerçekleştirdikleri ticareti katlamaları adına sanal ihracat büyük potansiyel barındırıyor.

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