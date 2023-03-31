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Ekonomi

Şimdiden 1,5 milyar dolar ciro yaptı

Togg için sipariş veren 177 bin kişi içinden 20 bini yerli otomobilin ilk sahipleri olmaya hak kazandı. Togg'un T10X modeli, bu yıl teslim edilecek, 28 bin akıllı cihaz yaklaşık 30 milyar liralık gelir getirecek. Kurada çıkmayan 137 bin 467 kişinin 8,2 milyar lirası 14 günde iade edilecek.

Ekonomi Servisi
04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yerli ve milli otomobil Togg'un T10X modeli, bu yıl teslim edilecek 28 bin akıllı cihazdan yaklaşık 30 milyar lira para toplayacak. Bu ciro Togg’un ilk kazandığı tutarı işaret ederken, gelecek ekosistem içinse umut verdi.

Yarından itibaren teslim edilmeye başlanacak 20 bin araç için 177 bin 467 adet sipariş gelmişti. 60 bin liralık kaporayla başvuranlardan toplamda 10,6 milyar lira toplandı. Togg sahiplerinin belirlendiği çekilişte 20 bin kişi asil, 20 bin kişi de yedek listede yer aldı. Kurada çıkmayan 137 bin 467 kişinin 8,2 milyar lirası 14 gün içinde iade edilecek.




#Togg
#T10X
#Yerli otomobil
1 saat önce
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