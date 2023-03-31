Şimdiden 1,5 milyar dolar ciro yaptı

Yerli ve milli otomobil Togg'un T10X modeli, bu yıl teslim edilecek 28 bin akıllı cihazdan yaklaşık 30 milyar lira para toplayacak. Bu ciro Togg’un ilk kazandığı tutarı işaret ederken, gelecek ekosistem içinse umut verdi.

Yarından itibaren teslim edilmeye başlanacak 20 bin araç için 177 bin 467 adet sipariş gelmişti. 60 bin liralık kaporayla başvuranlardan toplamda 10,6 milyar lira toplandı. Togg sahiplerinin belirlendiği çekilişte 20 bin kişi asil, 20 bin kişi de yedek listede yer aldı. Kurada çıkmayan 137 bin 467 kişinin 8,2 milyar lirası 14 gün içinde iade edilecek.