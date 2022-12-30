'SİPER' füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu

"Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!' sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında 'Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu' ifadelerini kullandı.