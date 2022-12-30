Ekonomi SİPER füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu
SAVUNMA SANAYİ

'SİPER' füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'SİPER' füzesinin 100 km'yi aşan hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
SİPER füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu
'SİPER' füzesi 100 km menzili aşan hedefi vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli hava savunma sisteminin hedefi vurduğunu söyledi.

Başkan Demir, "Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!" başlığıyla paylaştığı videoda SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle hedefi başarıyla vurduğu görülüyor.

Demir'in paylaşımının tam metni şöyle:

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.

'SİPER' SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

  • SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde hava savunmasını sağlamakta olup, dağıtık mimariye, yakın ve uzak konuşlanma yeteneklerine, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, zorlu hava koşullarında görev yapabilme, kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşınma, çoklu taktik veri link ile üst komuta kontrol entegrasyonu, Radar Ağı Yönetim Sistemi (RADNET) ve Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile bağlantı yeteneğine sahiptir.


OYNAT 01:17
"Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!"
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı'na girerken milletimize yeni yıl hediyesi!' sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Demir paylaşımında 'Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km'yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu' ifadelerini kullandı.

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