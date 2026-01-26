Sıra 500 bin sosyal konutta

Deprem bölgesinde yürütülen konut teslimatlarından sonra sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde yeni bir ivme yakalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut hedefi ana gündeme taşınırken, İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinde inşaat ve imar süreçleri büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul'da ise Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında on binlerce bağımsız bölümde yapım ve teslimatlar hız kesmeden sürüyor.

TOKİ POTANSİYELİ 500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN 81 İLDE OLACAK

TOKİ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde, 300'ün üzerinde farklı firmaya iş vererek ve deprem bölgesinde günde ortalama 550 konut inşa ederek, Türkiye'nin kriz zamanlarında dahi yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu somut verilerle ortaya koydu. Daha önce 1 milyon 750 bin sosyal konutla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ, 500 bin konutluk yeni sosyal konut hamlesiyle 81 ilde ve yüzlerce şantiyede birikimin konuşturacak. 11 ilde üç yılda 174 ayrı alanda kurulan 3 bin 481 şantiyede çalışan yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçiden oluşan potansiyeli şimdi 500 bin sosyal konutun inşasında kullanacak. TOKİ’nin eş zamanlı ve büyük ölçekli projeleri yönetme deneyimini 500 bin sosyal konut projesinde planlanan takvim ve kaliteyle hayata geçirmesi bekleniyor.

121 BİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri yapılan 32 ilde 121 bin 265 hak sahibi belirlendi. Bu haftanın takvimine göre 27 Ocak Salı günü Kilis’te 1.170, 28 Ocak Çarşamba Sinop’ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde’de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334 ve Karabük’te 1.600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368 ve Bartın’da 1.620 konut için kura çekimi yapılacak. 26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek. 500 bin sosyal konutun tüm kura çekimlerinin mart ayında tamamlanması hedefleniyor. Konut teslimlerinin ise 2027 yılının mart ayında başlaması planlanıyor.

İNŞAATI BAŞLAMAYAN KONUT YOK

2023 yılında başlatılan İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde de inşaat sürecinde sona gelindiği ifade edildi. Proje kapsamında başlangıçta 250 bin konut hedeflenirken, sahada fiilen 260 bin konutun inşasına başlandığı kaydedildi. Bakanlık verilerine göre, projede inşaatına başlanmayan herhangi bir konut bulunmuyor. İlk Evim Arsa projesinde ise 235 bin hak sahibi için çalışmalar sürerken, 120 bin hak sahibinin imar planları tamamlandı.

Yarısı Bizden'de yol yarılandı

İstanbul’da ise kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında bugüne kadar 78 bin 228 bağımsız bölüm uygulama kapsamına alındı. Bu bağımsız bölümlerin 37 bin 709’unda yapım süreci fiilen başlatılırken, 40 bin 519 bağımsız bölümde proje ve ruhsat aşamaları devam ediyor. Kampanya kapsamında 7 bin 900 bağımsız bölümün ise yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.







