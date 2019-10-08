Ekonomi Sıra ata tohumlu kışlık ürünlerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıra ata tohumlu kışlık ürünlerde

Ata tohumundan elde edilen ürünlere yüksek talep var. 60 tonluk 11 çeşit yazlık ürün kısa sürede tükendi. Devlet, bu konuda sürdürülebilir tarla kültürü için 4 pilot bölgede çalışmaları hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, yakın zamanda ata tohumuyla üretilen kışlık ürünlerin de marketlere çıkacağını söyledi.

Mine Açar Yeni Şafak
Türkiye'nin tarım haritası
Türkiye'nin tarım haritası

Türkiye’nin “yerli tohum milli mesele” anlayışıyla 2017 yılında başlattığı çalışmalar meyvelerini verdi. Tarımda tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi kendi kendine yeten bir ülke olmak için çıkılan bu yolda önce halk ve çiftçiler ellerinde bulunan yadigar tohumları devletin güvenli ellerine teslim etti ve tohumlar toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilen tohumların sayısı Haziran ayı itibarıyla bini aştı. Bu tohumların bir kısmı Gen Bankası’nda koruma altına alınırken, bir kısmı da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarca sınıflandırıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 11 farklı çeşitten 60 ton ürün üretildi ve “Mirasımız Ata Tohum” markasıyla markette Haziran ayında satışa sunuldu. Tüketici kısa sürede ürünleri tüketti..

4 PİLOT BÖLGEDE DOĞA ÇİFTLİKLERİ

Saraçoğlu, “11. Kalkınma Planı’na Sürdürülebilir Yüksek Değerli Doğa Çiftlikleri alındı. Ata tohumlarında sürdürülebilirlik için bize 7-8 belediyeden talep geldi biz de 4 pilot bölge belirledik. Bunlardan bir tanesi Keçiören Belediyesi. Bu pilot doğa çiftliklerinde yerel bitki ve hayvan tohumlarımız çoğaltılacak. Projemiz kapsamına yerel mayalarımızı da ata tohumu buğdaylarımızdan yapılacak ekmek yapımında kullanılmak üzere dahil ettik. Her bölgeye uygun ürünler yetiştirilecek. Uydu üzerinden de ekili tüm alanlar kontrol edilecek ve iklim değişikliklerinden kaynaklı ürün zayiatlarının önüne geçilecek” bilgisini verdi.

REGÜLASYON YOK REGÜLASYONCU YOK

İbrahim Saraçoğlu : “Ecdadımızın kültüründe birim yapıyı korumak var. Yani bağ, bahçe evi ve tarlası olan köylülerin özellikle tarlaları üretimde kalmak ve sürdürülebilir olmakla yükümlüler. Birim yapılar da birbirine bağlanabiliyor. Bir ülkeyi ayakta tutan düzenli bir tarla kültürüdür. Geçmişte bunu yaptık. Bunu yine günümüze uyarlayarak uygulamaya alacağız.”

Tarla kültüründe yerliye dönmek için belirlenen doğa çiftliklerinde ecdadımızın tarla kültürüyle ürünler yetiştirilecek. Bu kültürde hakkaniyet var. Emeğe saygı ve emeğin karşılığını alma var. Sürekli eğitimlerle yenilikçi bilgilere ulaşma ve öğrendiğini uygulama becerisi olan ehil kişiler var. En iyiye ulaşmak için birlik beraberlik var. Kazan kazan kültüründe regülasyon ve regülasyoncular ise yok. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu doğa çiftliklerinde rant elde edilemeyeceğini, arsa ve arazi spekülasyonu da yapılamayacağını dile getirdi.

SPEKÜLATİF YÜKSELİŞE GEÇİT VERİLMEYECEK

Sürdürülebilir doğa çiftlikleri, aracıyı ve komisyoncuyu ortadan kaldıracak. Böylece fiyat spekülasyonlarının önüne geçilecek. Köylü ürününü yok parasına elden çıkarmak zorunda kalmayacak. Tüketiciye de şişirilmiş fiyatlarla ürün sunulamayacak. Sistemle bağını bahçesini, tarlasını ekip biçen, büyükbaş ve küçükbaş yetiştirip emek veren köylü maddi açıdan emeğinin tam karşılığını alacak. Geçim sıkıntısı ve ürününü satamama korkusu yaşamayacak. Saraçoğlu’na göre doğru işleyen bu sistemle ekmek parası için şehre göç edenler de yeniden köyüne geri dönecek.

ÜRÜNLER MALÜLE DÖNECEK

Pilot bölgelerde ürünleri mamüle dönüştürecek üretim tesisleri de kurulacak. Örneğin domates yetiştirilen bir bölgede alıcı bulunmadığı takdirde domatesler fermente olmadan bu tesislerde mamül ürün haline getirilecek. Yanında da soğuk hava deposu olacak. Buradan da ihtiyacı olan sanayiciye mamül haline gelen ürünler satılabilecek. Domatesten, buğdaya kadar Türkiye'nin dört bir yanından genetiği değiştirilmemiş sağlıklı ata tohumlar 2020 yılından itibaren isteyen vatandaşlara verilecek. Ata tohumlarını alan kişiler de bunları çoğaltacak.

ÜRETİMDE DEVAMLILIK ŞART

  • ''Mirasımız Ata Tohum” markasıyla üretilen ürünler
  • Satışına başlanan 11 adet ürünün içerisinde Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına birçok ürün bulunuyor. Şimdi de kışlık ürünler marketlere çıkmak için hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “Mirasımız Ata Tohum” markasıyla üretilen ürünlerde sürdürülebilirliğin önemli olduğunu söyledi. Pilot bölgelerde ürünleri mamüle dönüştürecek üretim tesisleri de kurulacak.

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