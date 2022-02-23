​Şirketlere yeşil fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, iklim değişikliği krizi, yeşil dönüşümün önemi ve Türkiye’nin bu konuda yürüttüğü projelere ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.

Kapsamlı bir yeşil dönüşüm sürecine başlayacaklarını belirten Solak, “Başkanlık olarak temel görevimiz tüm sektörlerle bu dönüşüm sürecini koordine etmek, sektörleri yönlendirmek olacak. Önümüzde çok ciddi bir iş programı, çalışma takvimi var. Bu yıl Meclis'imize İklim Kanunu çalışmalarında destek olacağız, uzun dönemli iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı ile ulusal katkı beyanının güncellenmesi için çalışmalarımızı tamamlayacağız. İklim Şurası’nın temel amacı da tüm bu çalışmalardan önce paydaşlarla bir araya gelerek ortak bir akıl ortaya koymaktı” diye konuştu.

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Konya’da devam İklim Şurası kapsamında 7 ayrı komisyonda çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Solak, “Sera gazı azaltım komisyonlarımızla, enerji, sanayi, ulaştırma, tarım, atık, binalar ve yutak alanlar gibi çok sayıda tarafı bir araya getirdik” dedi.

ŞiRKETLERE FIRSAT SAĞLAYACAK

Yeşil dönüşümün aynı zamanda şirketler için de büyük bir fırsat olduğuna dikkat çeken Solak, şöyle devam etti: “Yeşil dönüşümde tedbirlerin hayata geçirilmesiyle 2030 yılına kadar 26 trilyon dolarlık bir küresel faydadan bahsediliyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, sanayi devrimini yakalayan ülkelerin, şirketlerin, teknoloji devrimini yakalayan şirketlerin zenginleştiğini, kalkındığını görüyoruz. Bu anlamda yeşil dönüşümün de şirketler için ciddi bir fırsat oluşturduğunu belirtmek isterim.”

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