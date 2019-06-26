Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Şişecamdan 18 milyon lık yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şişecam'dan 18 milyon $'lık yatırım

Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını, 18,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, dünyada düzcam, cam ambalaj, cam ev eşyası ve kimyasallar üretiminde önde gelen oyuncular arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda hayata geçirdiği dördüncü fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 1,3 MİLYON TONA ÇIKTI

Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni fırını için 18,2 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Türkiye dahil toplam dört ülkedeki 2,6 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj’ın Mersin Fabrikası’ndaki son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesi 1,3 milyon tona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, topluluk olarak yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Mersin’deki Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirilen yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

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