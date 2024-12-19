Somali ile balıkçılıkta iş birliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ve iki ülkenin heyetleri Ankara'da bir araya geldi. İki ülke arasında balıkçılık alanında iş birliğinin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi için tüm mevcut teknik altyapı, bölgedeki güvenlik ve ülkelerin birbirlerinden talepleri göz önünde bulundurularak Ortak Komite altında detaylıca ele alınacak. Kurulacak olan komitenin ardından Somalili balıkçılar hem Türkiye’de hem de kendi memleketlerinde gelişmiş balık avcılığı eğitimlerini Türk balıkçılardan alacak. Ardından ise Türk firmaları Somali’nin sularında balıkçılık faaliyetlerine başlayacak.