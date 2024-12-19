Somali’de uzay üssü inşası başladı

Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kurma çalışmalarına başladığı belirtildi. Amerikan Bloomberg haber sitesinin haberinde, "Türkiye, roket test programını ilerletmek ve Somali ekonomisini canlandırmak için Somali'de bir uzay roketi fırlatma tesisi inşa etmeye başladı" ifadelerine yer verildi. Dev üs inşasına ilişkin Bloomberg'e konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali'nin Hint Okyanusu'ndaki stratejik konumunun, enkaz risklerini en aza indirmek için ideal olduğunu vurguladı. "Proje, ülke için iş ve gelir yaratmaya yardımcı olacak" diyen Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmak, yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsatlardan bile daha önemlidir" ifadelerini kullandı. Türkiye ile Somali ilişkileri enerji, alt yapı, savunma ve uzay alanında gerçekleştirilen iş birliği ile küresel alanda önemli bir örnek oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle gelişen ilişkiler sonucu Somali, Afrika'da yıldızı parlayan ülkeler arasında hızla yer alırken, Türkiye de Afrika'da oyun kurucu ülkeler arasında yerini aldı. Ekvator bölgesine yakın olan Somali toprakları, Dünya'dan uzaya fırlatma yapmaya uygun noktalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin kuracağı üsle küresel yarışta söz sahibi konuma ulaşacak.