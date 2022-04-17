Somali’den Türk çiftçisine davet

Somali Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Said Hüseyin Iyd, Türkiye’nin kendi ülkelerine rol model olduğunu belirterek, “Türk çiftçilerini, yatırımcılarını Somali’ye bekliyoruz. Türk çiftçilerin tecrübelerini, gelip Somali topraklarında berekete dönüştürmelerini isteriz” dedi. Iyd, “Türkiye’nin açmış olduğu Somali Uygulamalı Tarım Okulu bizim için çok önemli. Bölgenin en modern okulu. Somali tarımına uzman personel kazandırılıyor. Türkiye, Somalili mezunlara tarımsal alanlarda teknik destek veriyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ve Somali arasında iyi bir ithalat ve ihracat ilişkisi bulunduğuna dikkat çeken Iyd, “Türkiye, Somali’nin canlanması için iyi bir rol model” diye konuştu.

Said Hüseyin Iyd

İKİ ÜLKE BİRLİKTE KAZANALIM

Iyd, "İklim şartları Türkiye’den çok farklı olan Somali toprakları güneşten dolayı yılda 3-4 kere ürün verebiliyor. İki ülke olarak birlikte kazanalım” dedi.