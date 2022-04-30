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Ekonomi Bakan Nebatiden girişimcilere bayram müjdesi 12 ay geri ödemesiz 60 ay kredi vadeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den girişimcilere bayram müjdesi: 12 ay geri ödemesiz 60 ay kredi vadeli

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği hayata geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz, fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

GENİŞ BİR YELPAZE SUNULUYOR

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

ALTI KATEGORİ YER ALIYOR

Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

  • İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

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