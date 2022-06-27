Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor Kritik gün çarşamba
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: Kritik gün çarşamba

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammı görüşmek için 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak.

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Son dakika! ​Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanma tarihi belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti.

  • İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmayı hafta sonuna varmadan bitirecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim" bilgisini paylaşarak, "Çalışma Bakanım, Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecekler ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusunda açıklamalarda bulundu. <br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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\"Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum.\" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. <br><br>
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Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.
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Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. \"
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Memur maaşlarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.\" diye konuştu.
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\"Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz.\" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:
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\"Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoruz, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.<br><br>
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Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir.
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Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden tevfik Allah'tandır.\"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili müjdeli haberi verdi. Asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız" dedi. Çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimizle paylaşma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: En kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ara zam konusuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.' dedi.

Devletten 7 bin 200 liraya kadar destek: Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından \"15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programı'nın ilk ödemesini temmuz ayında yapacakları\" yönündeki açıklamasının ardından Twitter adresinden programın detaylarını paylaştı.
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Derya Yanık, paylaşımında, \"12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Türkiye Aile Destek Programı'na başvurular başladı.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:<br><br>
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\"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. <br><br>
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Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek.<br><br>
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İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda.\"
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Devletten 7 bin 200 liraya kadar destek: Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruları başlayan Türkiye Aile Destek Programı'nın detaylarını duyurdu. Bakan Yanık, "12 ay süreyle ödenecek olan, gelir durumuna göre yıllık 5 bin 400-7 bin 200 lira maddi yardımdan, daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşlarımız da faydalanabilecek." dedi.
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