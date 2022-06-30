Bakanlık açıkladı: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacak

TİSK yöneticileri de ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını ve ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini ifade etti. Atalay, “Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyuna, asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o” dedi.