Bakanlık açıkladı: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.
Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şu şekilde olacak: SSK kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz, 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz, Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz, emekli sandığı kapsamında aylık alanlardan 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz'da ödenecek.
EKONOMİ
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk kez toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’ndaki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yetkilileri katıldı.
Komisyonun açılışında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücrette güncelleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. Komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyleyen Bilgin, “Bu çalışmayla Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız” dedi.
“Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye’nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz” diyen Bakan Bilgin, “Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir” diye konuştu.
TİSK yöneticileri de ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını ve ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini ifade etti. Atalay, “Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyuna, asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o” dedi.
İşçi, işveren ve hükümet tarafından 15 temsilcinin katılacağı toplantıda işçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle geldi.
iğer yandan ülkedeki üç büyük işçi konfederasyonundan biri olan Hak-İş, en az enflasyon kadar artış isterken, DİSK de yüksek enflasyon dönemlerinde daha önce olduğu gibi asgari ücretin yılda birkaç kez düzenlenmesini talep ediyor.
İşverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri dile getiriyor.
Mevcut durumda tüm ücretlerde, asgari ücrete kadar olan bölümü vergi dışında tutuluyor. Bu nedenle asgari ücretten artık Gelir Vergisi alınmıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO dönüşü duyuracağını açıkladığı artışın en geç bugün belirlenmesi gerekiyor.
Çünkü, artışın temmuzda uygulanabilmesi için Meclis kapanmadan yasal düzenleme yapılması ihtimali bulunuyor. Bu konu henüz net değil ve yetkililerden de bu anlamda bir açıklama yapılmadı. Ayrıca kararın daha sonra da Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.
Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde
Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
Posta'da yer alan habere göre; Edinilen bilgiye göre asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor.
Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104 liraya çıkacak, Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira olacak.
Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor.
İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor.
Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.
Milyonlarca çalışan heyecanla bekliyor: Asgari ücrette öne çıkan iki zam oranı
Asgari ücrette ara zam için işçi-işveren bir araya gelirken, yaklaşık 7 milyon çalışan ise merakla yapılacak zam oranını bekliyor. Ara zam kararının bugün sonuçlanacağı görüşmelere ilişkin iki farklı oran ön plana çıkıyor. İşte asgari ücret zammına ilişkin son detaylar ve masaya gelmesi muhtemel zam oranları..