Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın kredi kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Finansal istikrar için gerekli tedbirler alınmaya devam edileceği belirtilen açıklama şu şekilde:

"Son dönemde, BDDK tarafından alınan; Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi,

Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması,

15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamında veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziran’da attığımız adımların bir devamıdır.

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Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modeli’miz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

EKONOMİ BDDK'ya 200 bine yakın şikayet geldi: Listenin başında bireysel krediler var