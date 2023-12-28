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Ekonomi

Türk lirası mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarına yönelik uygulamaya alınan stopaj indiriminde süre uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkan Kararı'na göre TL mevduata stopaj indirimi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

09:45 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.


Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.




#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
#stopaj indirimi
#Türk Lirası
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