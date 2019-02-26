Sondajda ilk sonuçlar yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını söyledi. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşılacağını belirten Dönmez, “Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık” dedi. 2'nci Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında moderatörlerin sorularını yanıtlayan Dönmez, petrol, doğalgaz ve maden çalışmalarına ciddi bütçeler ayırdıklarını vurguladı.

Fatih Dönmez

İKİNCİ GEMİ TERSANEDE

Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini anlatan Dönmez, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi. Bu bölgedeki sismik araştırmalara 5-6 yıldır devam ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti: “Binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İkinci gemimiz de tersaneye ulaştı. Bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Çalışmalar, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli."

KAPASİTE CİDDİ ORANDA ARTTI

Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğine de dikkat çeken Fatih Dönmez, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini belirtti. Dönmez, gerçekleşen yatırımların sadece kamu tarafından değil, yerli ve yabancı ayrımı olmadan özel sektör tarafından da desteklendiğini dile getirdi. Doğal gazda ise dağıtım, depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yüzer LNG santralleriyle Türkiye'nin günlük sisteme gaz verme kapasitesinin ciddi oranda arttığına dikkati çeken Dönmez, kapasitenin şu anda 300 milyon metreküpün üzerinde olduğunu aktardı. Dönmez, Türkiye'nin geçen haftalarda kırdığı 245 milyon metreküplük doğal gaz tüketim rekorunu anımsatarak, "Bizim o gün sisteme 60 milyon metreküp daha gaz verebilecek kapasitemiz vardı ama tabi ki, kapasitenin olması gazın verimsiz bir şekilde kullanılması anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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YERLİ KAYNAKTA ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

Bu çalışmaların Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında üç sac ayağından ‘arz güvenliği’ kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Dönmez, bir diğer sac ayağının ise ‘yerlileştirme’ olduğunu hatırlattı. Dönmez, Türkiye'nin yerli kömürde 19-20 milyar rezervi olduğunu belirterek, "Taş kömüründe bir miktar ithalatımız söz konusu. Bunun için 3-4 milyar dolarlık harcama yapıyoruz. Zonguldak'ta 1,5 milyar tonluk taş kömürü rezervi var, ama üretim yıllık 1,5 milyon ton seviyesinde. Buradaki çalışmayı hızlandırmamız gerekiyor. Özel sektörü de bu çalışmaların içine katacağız" ifadelerini kullandı.

BORON’DA TALEBE YETİŞEMİYORUZ

Fatih Dönmez, BORON temizlik ürününün satışlarına değinerek, “Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracatı da değerlendireceğiz” dedi. Bor katkılı gübre için de çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayı içinde ilk pilot ürünü geliştireceklerini ve Eti Maden’in bordan uç ürün üretimiyle ilgili birtakım stratejik ortaklıklara gideceğini söyledi.

YEKA İHALELERİ SÜRECEK

Bakan Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında da son 15 yılda sessiz bir devrim yaşadığını, yenilenebilir enerji kaynakların kapasitelerinin önemli derecede arttığına işaret etti. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye’de üretilerek yerlileştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, bu kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında desteklediklerini söyledi. Lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında da bir esnekliğe gidebileceklerini bildiren Dönmez, ayrıca köylerden de doğal gaz talebi geldiğini ve hayvansal atıkları kullanacak bir mini biyogaz reaktörü geliştirdiklerini aktardı.

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