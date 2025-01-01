Sosyal konut seferberliğine sektörden destek

Türkiye genelinde kira fiyatlarını düşürmek ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, 81 ilde sosyal konut seferberliği başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını açıkladı. Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut seferberliğine konut ve inşaat sektöründen de destek geldi. Sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı konutlar üretilecek olması sektörü de heyecanlandırdı.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise, devletin sosyal konut üretmesinin yerinde bir hamle olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Pandemi sonrasında inşaat sektörünün ana gündem konusu dengelenemeyen konut ve kira fiyatları oldu. Bu sene fiyatlarda bir düşüş olmakla beraber gelecek aylarda konut satışlarında bir yükseliş görüyoruz. Bunun bir nedeni tabii ki artan yüksek kirayı ödemek yerine konut kredi oranı yüksek olmasına rağmen kirayı ödemek yerine ev taksidi ödemekti. Yine piyasadaki konutlar talebe karşılık veremiyor. Bu yüzden, devletin sosyal konut üretmesi ve hatta önceki yıllarda olduğu gibi kurumların da konut inşasına girmesi gerekiyor. Bu ay başlayan faiz indirimleriyle birlikte konut kredi faizlerinin düşmesi insanların ev alma sürecini hızlandırıp konut fiyatlarının da dengeye oturacağı düşüncesindeyiz. Her ilin ihtiyaçlarına uygun evlerin tasarlanması da doğru bir adım."