Sosyal konut seferberliğine sektörden destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut seferberliğine sektörden tam destek geldi. Özellikle dar gelirlilerin konut ihtiyacına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu projelerle açığın kapatılacağını ve kiraların zamanla düşeceğini ifade ediyor.
Türkiye genelinde kira fiyatlarını düşürmek ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, 81 ilde sosyal konut seferberliği başlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz aylarından itibaren bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını açıkladı. Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut seferberliğine konut ve inşaat sektöründen de destek geldi. Sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı konutlar üretilecek olması sektörü de heyecanlandırdı.
DEPREME DE HAZIRLIK
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, "Deprem gerçeği düşünüldüğünde güvenli yapı stoku sorunu bu tür afetlerle ortaya çıkıyor. Gelir grupları içerisindeki ev sahiplik oranlarına baktığımızda son 16 yılda dar gelirlinin daha fazla etkilendiğini ve ev sahibi olma oranının yüzde 61'den yüzde 48'e gerilediğini görüyoruz. 2007’de dar gelirli her 100 kişiden 18’i kirada otururken bu sayı 2023 yılında neredeyse ikiye katlanarak 34,7’ye çıkıyor. Söz konusu gelir gruplarına yönelik bir seferberliğin gündeme gelmesi oldukça kıymetli” dedi.
YERİNDE BİR HAMLE
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise, devletin sosyal konut üretmesinin yerinde bir hamle olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Pandemi sonrasında inşaat sektörünün ana gündem konusu dengelenemeyen konut ve kira fiyatları oldu. Bu sene fiyatlarda bir düşüş olmakla beraber gelecek aylarda konut satışlarında bir yükseliş görüyoruz. Bunun bir nedeni tabii ki artan yüksek kirayı ödemek yerine konut kredi oranı yüksek olmasına rağmen kirayı ödemek yerine ev taksidi ödemekti. Yine piyasadaki konutlar talebe karşılık veremiyor. Bu yüzden, devletin sosyal konut üretmesi ve hatta önceki yıllarda olduğu gibi kurumların da konut inşasına girmesi gerekiyor. Bu ay başlayan faiz indirimleriyle birlikte konut kredi faizlerinin düşmesi insanların ev alma sürecini hızlandırıp konut fiyatlarının da dengeye oturacağı düşüncesindeyiz. Her ilin ihtiyaçlarına uygun evlerin tasarlanması da doğru bir adım."
DAR GELİRLİNİN BARINMA İHTİYACI KARŞILANACAK
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam ise, "Cumhurbaşkanımızın bahsettiği proje ile dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacak. Hatta biz bunu ‘ev sahibi devlet, kiracı vatandaş olsun’ projesinin işaret fişeği diye düşünüyoruz. Sektörde yaşananlardan sonra sosyal konut formülü zorunlu hale gelmiştir ve bu tür projelerle sorun çözülecek" şeklinde konuştu.
FİYAT BALONU SÖNMEYE BAŞLAR
- Hakan Akçam, sosyal konut projelerinin artması ile konut ve kira fiyatlarında oluşan balonun sönmeye başlayacağına da dikkat çekti. Akçam, “Özellikle alt gelir grubunda yer alan aileler konut açısından büyük sorun yaşıyor. TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların yüzde 10 oranında sosyal konut imal etme zorunluluğu getirilirse ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutlar hibe edilirse sorun bir nebze çözülmüş olacak” önerisinde bulundu.
Mevcut açığı kapatmak zorundayız
- Orkent Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen de, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı konut seferberliğini çok olumlu buluyor ve destekliyorum. Ülkemizde her yıl ciddi anlamda konut ihtiyacı artmakta. Pandemi sürecinden sonra artan konut ihtiyacını karşılayacak konut üretilemediğinden ciddi sayıda konuta ihtiyacımız var. Bu sebeple kiralar da artıyor ve vatandaş zorlanıyor. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların ihtiyacını karşılamalıyız” ifadelerini kullandı.