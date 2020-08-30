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Staj başvurusu nereye yapılır?

Stajyer havuzu işverene açıldı: Program sayesinde gençler seçilen değil seçen olacak

Staj Seferberliği projesi kapsamında, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin bulunduğu ‘stajyer havuzu’ gönüllü işverenin erişimine açıldı. Program sayesinde genç yetenekler, seçilen değil seçen konumuna geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, "Staj Seferberliği" programı işverenlerin erişimine açıldı. İlgili değerleme aşaması sonunda, yaklaşık 16 bin üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı "stajyer havuzu", 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel sektörden işverenler tarafından kullanılabilecek.

2 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE TEKLİF

Öğrencilere 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi gönderildi. Yapılan değerlemeler sonucunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı stajyer havuzu, 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel sektörden 390'ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Türkiye genelinde işverenlerden gelen talepler doğrultusunda bu sayı artmaya devam ediyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı programda uygulanan yöntemde, başvuru şartlarını taşıyan 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisi e-Devlet üzerinden alınan bilgileri dışında, yetkinlik ve becerilerini belgelemek için sisteme 47 bin 244 doküman yükledi.

GENÇLER SEÇİLEN DEĞİL SEÇEN OLACAK

Kamu ve özel sektör kurumlarının aynı stajyer havuzundan tekliflerini göndermesi, Staj Seferberliği'nin sisteme getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olarak değerlendirilirken, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından istediğini seçerek staj yapacağı kurumu belirleyebilecek. Dolayısıyla genç yetenekler, "seçilen" değil "seçen" konumuna geçecek.

YETENEK AVI YAPILIYOR

  • Diğer yenilik ise öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için geri bildirim verilecek. Stajyer havuzunda yer alan tüm adaylar, sisteme giriş yaptıklarında üç yeterlilik alanı ve genel puanlarını görebildikleri gibi üniversite fark ermeksizin kendi bölümleri ile aynı bölümlerde öğrenimine devam eden öğrencilerin ilgili yeterlilik alanında aldıkları puanların ortalamasını da görebilecek. Böylece, ilgili alanlardaki yetkinliklerinin ortalamalarını, bölümlerindeki diğer öğrencilerin Türkiye ortalamaları ile karşılaştırma ve bu bilgiyi kendilerini geliştirmeye yönelik yapacakları planlarda kullanma imkanını da yakalayabilecek.

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