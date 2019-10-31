Ekonomi Start-Up SA kazandırır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Start-Up SA kazandırır

SabancıDx, Dijital Kampüs ile büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak. SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, merkeze fikirlerini getiren start-upların ürünü ortaya koyduktan sonra ticarileşme sürecinde de destekleneceğini belirtti.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sabancı Holding tarafından, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs'ün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni kurma vizyonuyla merkezi hayata geçirdiklerini belirten SabancıDx Genel Müdür Burak Aydın, "Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar'da artık fikir üretilecek ve inovasyon odaklı çalışılacak” dedi. Aydın, SabancıDx Dijital Kampüs'teki sanayi, üniversite ve startup iş birlikteliklerinin Türkiye'nin ekonomisi için çok yüksek bir potansiyel taşıdığına inandıklarını da belirtti.

Burak Aydın

ÜRÜNE DÖNÜŞTÜKTEN SONRA DA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEK

Dijital Kampüs’e adım atan fikirlerin ürüne dönüşmesi sonrası ticarileşme sürecinde de destekleneceğini dile getiren Aydın, merkezin ayrıca Y ve Z kuşağı için de bir cazibe merkezi olacağını aktardı. Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknolojilerden ve yurt dışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini, yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı. Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye'nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti: “Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020 yılında ciromuzun yüzde 7'si oranında yatırım yapacağız. Şu anda katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer oluşturacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35'lik bir gelir artışı bekliyoruz."

ÇARPAN ETKİSİ OLUŞTURACAK

  • Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de, iş yapma şekillerini her alanda yeniden tanımladıklarını belirterek, mevcut işlerini daha geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı. “SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu'na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanan Alper, SabancıDx Dijital Kampüs’te farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kurduklarını dile getirdi.

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