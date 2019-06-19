Ekonomi Stratejik konumu fırsata dönüştürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Stratejik konumu fırsata dönüştürdü

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Sefamerve, Türkiye’nin stratejik konumunu fırsata çevirdi. 70 ülkeye, yılda 7,5 milyon ürün satışı gerçekleştiren firma 2 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yapay zeka istihdamına geçen şirket, yeni yatırım ve uluslararası iş birliklikleri yapmaya hazırlanıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk şirketler her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur, girişime başlama hikayelerini şu şekilde özetliyor: “Dünyada muhafazakar giyim pazarındaki markaları araştırdık ve bunun sonucunda alanı anlayan ve iyi çözüm sunan markaların olmadığını gördük. Hem bu eksikliği gidermek hem de hedeflenen gelir grubu tüketicisinin alışveriş yapabileceği bir e-ticaret sitesi kurmak amacıyla 2012 yılının Mart ayında Sefamerve’yi faaliyete geçirdik.”

Mehmet Metin Okur

YILDA 7,5 MİLYON ÜRÜN SATIŞI

Hedef kitlenin hayatlarına getirdikleri çözüm odaklı ürünlerin, firmalarını sektörde dünyanın önemli markalarından biri haline getirdiğini anlatan Okur, “Sefamerve’nin onlarca farklı patenti olan inovatif ürünü var. İlk başladığımız yıl sadece şal ve eşarp satışı yapıyorduk. Bugün 25 binin üzerinde ürün çeşidimizle yılda yaklaşık 7,5 milyona yakın ürün satışı gerçekleştiriyoruz” diyor.

GÖSTERİLEN ÇABA MEYVE VERDİ

Ürün gamları içerisinde tesettür giyimden ayakkabıya, ev ve yaşam ürünlerinden bebek ve çocuk ürünlerine kadar birçok çeşit bulunduğunu anlatan Okur, “Kullanıcılarımızın desteğiyle 7 yıl içinde Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı e-ticaret sitelerinden biri olduk. 2016 olimpiyatlarında bir ilki gerçekleştirerek tesettürlü sporculara sponsor olduk, spor malzemeleri üretmeye başladık. Bu yönde verdiğimiz uğraşlar markalaşma sürecimizde bizi alanda dünyanın en büyük markası haline getirdi” ifadelerini kullanıyor.

70 ÜLKEYE GÖNDERİM YAPIYOR

2019 yılını hedefledikleri rakamlarla kapatmayı planladıklarını aktaran Okur, şu ifadeleri kullanıyor: “İlk 5 ay da bu düşüncemizi doğrular nitelikte geçti. Yurt dışına da bakacak olursak pazarda her 3 aylık periyotlarda hedeflerimizi yeniliyoruz. Sosyal medyada 5 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk markasıyız. 2019’un ilk 5 ayı içerisinde takipçi ve üye sayımızda epeyce artış oldu.” Yurt dışının şirketleri için büyüyen bir pazar olduğunu belirten Okur, “Yaklaşık 70 ülkeye gönderim yapıyoruz. Talebi karşılamak için Avrupa operasyon merkezimizi Hollanda’da kurduk ve tüm Avrupa gönderimlerimizi Hollanda üzerinden yapıyoruz. Kuzey Afrika ofisimizi de Fas’ta kurduk. Ayrıca Dubai’de de bir ofis açtık” bilgisini paylaşıyor.

REKLAM

HEDEF 2 MİLYAR İNSANA ULAŞMAK

Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip, yatırıma çok müsait bir alan olduğuna dikkati çeken Okur, “Bu nedenle yurt dışı satış ağımızı daha da çok genişletmeyi hedefliyoruz. Sefamerve.com ile dünyada 2 milyar insana ulaşmayı planlıyoruz. Her geçen yıl başarı grafiğini artıran markamız, son yıllarda uluslararası fonlar, finansal kuruluşlar ve özel sermaye şirketlerinin ilgi odağı haline geldi. Önümüzdeki süreçte yeni yatırım olanakları için uluslararası yatırım şirketleriyle masaya oturacağız” diye konuşuyor.

YAPAY ZEKA PERSONELİ HİZMETTE

Yaklaşık üç buçuk yıl önce şirketlerinin, ilk defa yapay zeka başlığı ile ilgili personel istihdam etmeye başladığını anlatan Okur, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Arkadaşlarımızın yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalar 2005 yılına kadar uzanıyor. Projelerimizin bilimsel standartlarda ilerlemesi açısından üniversite iş birliklerine önem veriyoruz”

  • BAŞARININ 5 KURALI VAR
  • İnsanların hayatlarındaki sorunlara çözümler üretebilecek fikirlerin başarılı olduğuna işaret eden Okur, başarının 5 kuralını şu şekilde sıralıyor: “Küçük bir ağaçkakan olmak, hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan aynı noktaya vurabilecek, kocaman ağacı devirebilecek sabra sahip olmak gerekiyor. Bana göre başarının 5 kuralı; inanmak, çalışmak, istemek, disiplin ve iyi bir ekip.”
  • HIZ VE KOLAYLIK ÖNEMLİ
  • Girişimcilikte insanların hayatlarındaki sorunlara çözümler üretebilecek fikirler sunulabildiğinde başarılı olunabileceğini kaydeden Okur, şunları söylüyor: “Moda sektörü hızlı bir değişim yaşıyor. Artık neredeyse mevsimlik değil aylık hatta haftalık moda akımları çıkıyor. Bu hıza ayak uyduran girişimciler ayakta kalıyor. Bir de yeni bir girişimin temel amacı fayda olmalı ve insanların hayatını kolaylaştırabilecek fikirleri üretilmeli.”

PHILSA 3’üncü kez zirvede
EKONOMİ
PHILSA 3’üncü kez zirvede
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalaryapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.
Bin yıldır bu topraklardayız

Bin yıldır bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Birbirlerini yalanladılar

Birbirlerini yalanladılar

Küçükkaya 3 dakika dedi, İmamoğlu 20 dakika.
Pentagon'da<br>sil baştan

Pentagon'da
sil baştan

S-400 mektubuyla tepki çekmişti, koltuktaki ömrü kısa sürdü.
42 yıl sonra açılacak

42 yıl sonra açılacak

KKTC'den önemli karar, 'Hayalet Şehir' açılıyor.
TBMM'den geçti

TBMM'den geçti

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi.
Zalimler için<br>yaşasın cehennem!

Zalimler için
yaşasın cehennem!

Erdoğan, gıyabi cenaze namazında konuştu.
Yağmur'u<br>yazana kadar 3 ay<br>duvarlarla konuştum

Yağmur'u
yazana kadar 3 ay
duvarlarla konuştum

​Nurullah Genç, roman tadındaki hayat tecrübesini GZT'ye anlattı.
6 kişinin<br>cesedi bulundu

6 kişinin
cesedi bulundu

Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi kayıp.
Salah'ın<br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz
Gündem

TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz

TÜRGEV, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'nun ortak yayında yapmış olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan açıklamada, "Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yapılan uyarılarda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.