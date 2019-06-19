Stratejik konumu fırsata dönüştürdü

Türk şirketler her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur, girişime başlama hikayelerini şu şekilde özetliyor: “Dünyada muhafazakar giyim pazarındaki markaları araştırdık ve bunun sonucunda alanı anlayan ve iyi çözüm sunan markaların olmadığını gördük. Hem bu eksikliği gidermek hem de hedeflenen gelir grubu tüketicisinin alışveriş yapabileceği bir e-ticaret sitesi kurmak amacıyla 2012 yılının Mart ayında Sefamerve’yi faaliyete geçirdik.”

Mehmet Metin Okur

YILDA 7,5 MİLYON ÜRÜN SATIŞI

Hedef kitlenin hayatlarına getirdikleri çözüm odaklı ürünlerin, firmalarını sektörde dünyanın önemli markalarından biri haline getirdiğini anlatan Okur, “Sefamerve’nin onlarca farklı patenti olan inovatif ürünü var. İlk başladığımız yıl sadece şal ve eşarp satışı yapıyorduk. Bugün 25 binin üzerinde ürün çeşidimizle yılda yaklaşık 7,5 milyona yakın ürün satışı gerçekleştiriyoruz” diyor.

GÖSTERİLEN ÇABA MEYVE VERDİ

Ürün gamları içerisinde tesettür giyimden ayakkabıya, ev ve yaşam ürünlerinden bebek ve çocuk ürünlerine kadar birçok çeşit bulunduğunu anlatan Okur, “Kullanıcılarımızın desteğiyle 7 yıl içinde Türkiye’nin ve dünyanın en başarılı e-ticaret sitelerinden biri olduk. 2016 olimpiyatlarında bir ilki gerçekleştirerek tesettürlü sporculara sponsor olduk, spor malzemeleri üretmeye başladık. Bu yönde verdiğimiz uğraşlar markalaşma sürecimizde bizi alanda dünyanın en büyük markası haline getirdi” ifadelerini kullanıyor.

70 ÜLKEYE GÖNDERİM YAPIYOR

2019 yılını hedefledikleri rakamlarla kapatmayı planladıklarını aktaran Okur, şu ifadeleri kullanıyor: “İlk 5 ay da bu düşüncemizi doğrular nitelikte geçti. Yurt dışına da bakacak olursak pazarda her 3 aylık periyotlarda hedeflerimizi yeniliyoruz. Sosyal medyada 5 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk markasıyız. 2019’un ilk 5 ayı içerisinde takipçi ve üye sayımızda epeyce artış oldu.” Yurt dışının şirketleri için büyüyen bir pazar olduğunu belirten Okur, “Yaklaşık 70 ülkeye gönderim yapıyoruz. Talebi karşılamak için Avrupa operasyon merkezimizi Hollanda’da kurduk ve tüm Avrupa gönderimlerimizi Hollanda üzerinden yapıyoruz. Kuzey Afrika ofisimizi de Fas’ta kurduk. Ayrıca Dubai’de de bir ofis açtık” bilgisini paylaşıyor.

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HEDEF 2 MİLYAR İNSANA ULAŞMAK

Türkiye’nin stratejik bir konuma sahip, yatırıma çok müsait bir alan olduğuna dikkati çeken Okur, “Bu nedenle yurt dışı satış ağımızı daha da çok genişletmeyi hedefliyoruz. Sefamerve.com ile dünyada 2 milyar insana ulaşmayı planlıyoruz. Her geçen yıl başarı grafiğini artıran markamız, son yıllarda uluslararası fonlar, finansal kuruluşlar ve özel sermaye şirketlerinin ilgi odağı haline geldi. Önümüzdeki süreçte yeni yatırım olanakları için uluslararası yatırım şirketleriyle masaya oturacağız” diye konuşuyor.

YAPAY ZEKA PERSONELİ HİZMETTE

Yaklaşık üç buçuk yıl önce şirketlerinin, ilk defa yapay zeka başlığı ile ilgili personel istihdam etmeye başladığını anlatan Okur, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Arkadaşlarımızın yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalar 2005 yılına kadar uzanıyor. Projelerimizin bilimsel standartlarda ilerlemesi açısından üniversite iş birliklerine önem veriyoruz”

B AŞARININ 5 KURALI VAR

İnsanların hayatlarındaki sorunlara çözümler üretebilecek fikirlerin başarılı olduğuna işaret eden Okur, başarının 5 kuralını şu şekilde sıralıyor: “Küçük bir ağaçkakan olmak, hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan aynı noktaya vurabilecek, kocaman ağacı devirebilecek sabra sahip olmak gerekiyor. Bana göre başarının 5 kuralı; inanmak, çalışmak, istemek, disiplin ve iyi bir ekip.”

HIZ VE KOLAYLIK ÖNEMLİ

Girişimcilikte insanların hayatlarındaki sorunlara çözümler üretebilecek fikirler sunulabildiğinde başarılı olunabileceğini kaydeden Okur, şunları söylüyor: “Moda sektörü hızlı bir değişim yaşıyor. Artık neredeyse mevsimlik değil aylık hatta haftalık moda akımları çıkıyor. Bu hıza ayak uyduran girişimciler ayakta kalıyor. Bir de yeni bir girişimin temel amacı fayda olmalı ve insanların hayatını kolaylaştırabilecek fikirleri üretilmeli.”