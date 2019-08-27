Ekonomi Şüpheli yolcunun valizinden 128 kunduz ve tilki postu çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şüpheli yolcunun valizinden 128 kunduz ve tilki postu çıktı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki bir yolcuyu takibe aldı. Yolcunun bagajında yapılan aramada 350 bin lira değerinde 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
128 kunduz ve tilki postunun piyasa değerinin 350 bin TL olduğu ifade edildi.
128 kunduz ve tilki postunun piyasa değerinin 350 bin TL olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine, bilgi sistemleri üzerinden araştırma başlatıldı.

Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı üzerinden yapılan araştırma sonucu, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez, ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı.

Yolcunun eşyalarının x-ray cihazına yönlendirilerek taranması sonucu, içinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.

  • Yolcuya ait iki bavulda 68 kunduz ve 60 tilki postu olmak üzere toplam 128 hayvan postu ele geçirildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin lira olduğu belirtildi.

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