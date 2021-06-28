TMSF Sürat Kargo'yu satışa çıkardı

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satışa çıkarıldı. TMSF’nin aldığı satış kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi;

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verilen karar ile kayyım olarak atanmış;

Muhtelif Fon Kurulu Kararları ile “Sürat Kargo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve bilahare “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında birlikte satışına karar verilmiş olup,

Bahse konu bütünlük, Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

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Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 325 milyon TL’dir.

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