Ekonomi Süt-yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkarılması isteniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süt-yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkarılması isteniyor

Süt sektör temsilcileri, sektörde gösterge kabul edilen çiğ süt/yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkartılmasını talep ederek süt üreticilerinin sorunlarına karşılık çözüm önerilerini sıraladı.

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Haber Merkezi AA
Süt-yem paritesinin 1,5 seviyesine çıkarılması isteniyor
Foto/arşiv

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Erken ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu süt sektöründe yaşanan sorunlara karşı çözüm önerileri konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,5 lira olarak belirlediği hatırlatıldı.

Konseyin ayrıca "Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır." ifadesinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla bir litre süt sattığında üreticilerimizin eline kesintiler çıktıktan sonra net olarak ortalama 7 lira geçiyor. Bir kilo yemin fiyatı bazı yerlerde 7,6 liraya dayandı. Parite 1'in altına düştü. Üreticilerimizi girdiği bu zor şartlardan çıkaracak, onlara yol gösterecek, ışık olacak somut adımları hep birlikte atalım. Ülkeye yapılacak en öncelikli ve büyük yatırım, daha fazla kaynağın bu alana kanalize edilmesi olacaktır."

Sektör temsilcileri, süt üreticilerinin sorunlarına karşılık çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

- Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyatının belirlediği sürelerde çiğ süt/yem paritesinin 1,5 olması için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatları düşürülmeli

- Kaba ve kesif yemlere gelen zamlara yönelik tedbir alınmalı

- Diğer maliyet artışlarını durduracak tedbirler hayata geçirilmeli

- Çiğ süt fiyatları aylık olarak belirlenmeli

- Üreticiye hayatını devam ettirecek istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlayacak piyasa oluşturulmalı

- Çiğ süte verilen 20 kuruşluk prim desteği hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 1 lira seviyelerine çıkartılmalı

- Damızlık hayvanların kesilmesini engelleyecek tedbirler hayata geçirilmeli

- Tüketiciye uygun fiyattan hayvansal ürün alabilme imkanı sağlanmalı

- Üreten ve tüketen mutlu Türkiye'nin inşası için etkin politikalar hızlı bir şekilde hayata geçirilmeli

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