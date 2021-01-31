Ekonomi Sütaşın yatırımı göçü tersine çevirecek Bölge ekonomisine 3 milyar liralık katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sütaş’ın yatırımı göçü tersine çevirecek: Bölge ekonomisine 3 milyar liralık katkı

Bingöl’de 1,1 milyar TL yatırımla entegre süt ve hayvancılık tesisleri kuran Sütaş, yatırımlarıyla bölgeye yaklaşık 3 milyar liralık ekonomik katkı sağlayacak. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Nisanda süt fabrikası, mayısta yem fabrikası üretime başlamış olacak ve tesislerimiz mayıs ayının ikinci yarısından itibaren hazır hale getirilecek” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Mustafa Varank, Muharrem Yılmaz ve Bekir Pakdemirli
Mustafa Varank, Muharrem Yılmaz ve Bekir Pakdemirli

Türkiye’nin hayvancılık yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan Bingöl, yapılan yatırımlarla yeniden yükselişe geçti. Sütaş’ın; Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra, ‘Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi’ kapsamında 1 milyar 115 milyon TL yatırımla Haziran 2018’de temelini attığı ‘Bingöl Entegre Tesisleri’nde önemli mesafe kat edildi. Üretim faaliyetine bu yıl içinde başlaması hedeflenen tesisler tam kapasiteye ulaştığında 1.012 kişiye doğrudan istihdam sağlacak. Şu an hali hazırda 168 kişi çalışmaya başladı. Yatırımın Bingöl ve çevresine yönelik etkileri ‘Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi - Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)’ adlı çalışmayla raporlaştırıldı. Konunun detayları Bingöl’de düzenlenen toplantıyla açıklandı.

GÜNDE BİN TON KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK

Programda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Sütaş Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi ile Bingöl ve çevre illerine yaklaşık 3 milyar liralık ekonomik katkı sağlanacağını belirtti. Sütçülük etrafında oluşan değer zincirinin birçok sektörü harekete geçiren bir iş olduğunu söyleyen Yılmaz, Bingöl tesislerindeki süt ürünleri fabrikasının günde bin ton kapasite ile çalışacağını belirtti. Yılmaz, tesisin tam kapasite ile çalıştığında bölgede yıllık 1 milyar 22 milyon lira süt hasılası sağlanacağını, projenin yılda 1 milyar 554 milyon lira hayvancılık hasılası ve yem üretimleriyle 905 milyon lira bitkisel üretim hasılası oluşturması hedeflendiğini anlattı.

BİYOGAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Muharrem Yılmaz, Bingöl’deki tesiste 10 bin baş kapasiteli Damızlık Süt Sığırı Çiftlikleri, 7 bin 100 baş kapasiteli Düve Yetiştirme Çiftliği ve 5 bin baş kapasiteli Besi Çiftliğinin yer alacağını ifade ederek, süt hayvancılığı eğitim merkezi ve çiftliği ile teşhis ve sağlık laboratuvarları, hayvancılık Ar-Ge merkezi, hayvan sağlığı merkezi ve nesil ıslahı merkezi gibi birçok bölgeye ve Türk hayvancılığına önemli katkılar sağlayacak yatırımların bu kampüs içerisinde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Yem fabrikasının günde bin ton sütün ihtiyacı olan 600 ton yem üretimi yapan kapasitede planlandığını aktaran Yılmaz, “Bin ton sütün üretildiği süt fabrikamız, hem çiftliklerin hem de fabrikamızın atıklarını işleyerek biyogaz, biyogazdan da elektrik üreten tesislerimiz, organik mineral gübre haline getirilerek bu bölgenin topraklarını zenginleştirmek için kullanılacak” dedi.

Hayvancılığın bilim üssü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, tesislerin tamamlandığında Sütaş’ın en büyük ve en kapsamlı yatırımı olacağını söyleyerek, şunları kaydetti: “Bu tesisi diğer Sütaş tesislerinden ayıran en önemli özellik içinde genomik seleksiyon ve embriyo üretim merkezini barındıracak olması. Bu merkezlerde Anadolu’ya özgü hayvan ırklarının geliştirilmesi planlanmakta. Burada yapılacak çalışmalar sayesinde ülkemizdeki hayvan ırklarının verimliliğine katkı sağlanmış olacak. Bu yatırımlar, Bingöl’de ziraat ve veteriner fakültelerinin olması tarım ve hayvancılıkta yeni bilim üssümüz olacağını göstermektedir.”

Bingöl için dönüm noktası olacak

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, söz konusu yatırımın sadece Bingöl’ün değil bölgenin de ekonomisini canlandıracağını belirterek, “Buradan yatırımcılarımıza sesleniyorum. Gelin bu fırsatları değerlendirin. Hem siz hem bölge halkı hem de ülkemiz kazansın. Biz hazırladığımız altyapıyla, sağladığımız desteklerle her zaman yanınızdayız. İşte Sütaş’ın Bingöl’de faaliyete geçireceği yatırım bunun en somut örneği. Gelin bu örnekleri hep birlikte çoğaltalım ve hep birlikte üreterek büyüyelim. Bu dev yatırım, Bingöl için bir dönüm noktası olacak” çağrısında bulundu.

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