Suudilerden Türk şirkete 'çılgın' teklif

Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolar harcayacağı fütüristik şehri Neom'un yapımında Türkler aktif rol almaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın 'çılgın projesi' olarak nitelenen Neom'u yürüten Suudi şirket, altyapı için Kalyon İnşaat'a sürpriz ortaklık teklifinde bulundu. 2030’a yetiştirilmesi hedeflenen proje; Sindalah, Trojena, Oxagon ve LINE olmak dört bölgeden oluşacak.

ORTAKLIK TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Kalyon İnşaat'ın, Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin boru indirme töreni için bulunduğumuz Bükreş'te sorularımızı cevaplandıran Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, “Suudi Arabistan ziyaretimizde Neom projesini yürüten şirketten iş birliği teklifi geldi. 'Biz konsorsiyum kuralım, sizinle bu proje için ortak olalım. Altyapıyı birlikte yapalım' dediler. Değerlendiriyoruz. Bu konudaki yetkinliğimizin dünyada da görünür hale gelmesi gurur verici” dedi.

200 MİLYON AVROLUK İHRACAT OLACAK

Kalyoncu, kurulacak yeni şehrin enerji, su, gaz, yol gibi altyapı projesine talip olmak için bir ekip kurmaya başladıklarını da belirtti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın yeni bir havalimanını yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkaracağını da belirten Kalyoncu "İstanbul Havalimanı'ndan edindiğimiz tecrübeyle vakti geldiğinde talip olacağız" diye konuştu. Romanya'da yürüttükleri doğal gaz projesini de değinen Kalyoncu "100 bin ton çelik borunun yüzde 98'lik kısmını Türk çelik boru üreticilerinden aldık. 200 milyon avroluk önemli bir ihracat olacak. Proje kapsamında bir gölün altından da geçiş yapacağız. 380 kilometreyi 24 ayda yapacağız. Kış şartlarında projede 400 kişi çalıştı, 1200'e kadar çıkacak" şeklinde konuştu.

Nijerya’da 4 bin km'lik hatta talibiz

"Konut yapmak bize cazip gelmiyor" diyen Murathan Kalyoncu; havalimanı, demir yolu gibi projeleri takip ettiklerini söyledi. Kalyoncu "Organik bir büyüme hedefliyoruz. Görece büyük, kritik ve ustası olduğumuz projelere talip olacağız. Romanya Transgaz şirketi Moldova'nın gaz projesini üstlendi. İş birliği istiyorlar. Ayrıca Nijerya'nın 4 bin kilometrelik doğal gaz projesi ihalesi olacak. Transgaz orada da birlikte ortaklık yapmak istiyor. İlgileniyoruz, niyetimiz var. Ayrıca Cezayir'de demir yolu projesini takip ediyoruz” dedi.

Ukrayna'ya kara yoluyla 10 saatte ulaştım

Kalyoncu, "Geçen hafta Polonya İhracat Ajansı Başkanı ile görüştüm. 'Ukrayna'da savaş bir gün bitecek. Biz kalkınma projelerini destekleyeceğiz. Finansman desteğinde bulunacaksak iş yapanın da Kalyon olmasını istiyoruz' demesi bizi gururlandırdı” diye konuştu. Ukrayna'da bir demir yolu projesi ile ilgilendiklerini de belirten Murathan Kalyoncu, bu amaçla bu ülkeye bir seyahati olduğunu söyledi. Kalyoncu "Moldova üzerinden 10 saat kara yoluyla gittim. Birçok kontrol noktasından geçtik. Benzin aldığım istasyonlarda kurşun izleri vardı" ifadesini kullandı.







