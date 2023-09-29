Taahhütlü yatırıma kredide kolaylık

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye’de toplandı. 4 saat 20 dakika süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay düzenli olarak toplandığını vurgulandı. 4’üncüsü gerçekleşen EKK toplantısının ana gündeminin Türkiye’nin finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu ifade edildi.

İSTİKRARI ESAS ALAN KAPSAYICI BÜYÜME

Yapılan çalışmalarla Türkiye Yüzyılı’nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiğini aktarıldı.

YASTIK ALTINDAKİ BİRİKİMLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Açıklamada toplantıda görüşülen konular şu şekilde özetlendi: “Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkânlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir.

Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür.”

Dijital TL için yol haritası

Dijital Türk Lirası Projesi’nde gelinen aşama ve gelecek döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Kurulumuz bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır” denildi. Açıklamada, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmaların görüşülüp, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıklarının değerlendirildiği vurgulandı.

Ayrıca; Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi’nin, kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edildiği dile getirildi.







