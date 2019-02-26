Ekonomi Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Kredi kartı taksit sayılarına düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tablet hariç bilgisayar ve taşımacılıkla ilgili alanlarda harcamaların kredi kartına taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurumsal kredi kartlarında taksit 6 aydan 12 aya çıktı.
Kurumsal kredi kartlarında taksit 6 aydan 12 aya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bazı ürün ve hizmetlere ilişkin kredi kartlarına yapılan taksit sürelerinde değişikliğe gitti. Kuruluş'tan yapılan açıklamaya göre, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda taksit sayısı 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

AGİ maaşlara zamlı olarak yansıdı
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Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05’lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı.
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Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2008’den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor.
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Ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGİ tutarı, gelir vergisinden düşülüyor.
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Buna göre yıllık olarak belirlenen brüt asgari ücretin yıllık toplamına bağlı olarak AGİ matrahı belirleniyor.
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İlk 6 aylık asgari ücret belli olduktan sonra yıla yayılarak hesaplama yapılıyor. Bu oranın AGİ indirim oranı ile çarpılmasıyla iade oranları belli oluyor.
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Bulunan yıllık tutar yüzde 15’lik gelir vergisi oranı çarpılıyor ve daha sonra 12’ye bölünüyor ve aylık AGİ tespit ediliyor.
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AGİ’de çalışmayan eş için yüzde 10, 1. için çocuk yüzde için 7.5, 2. çocuk yüzde için 7.5, 3. çocuk için yüzde 10 ve 4. çocuk yüzde 5 ilave alınıyor.
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Net maaşa yansıtılan AGİ’nin yanı sıra brüt maaşında içinde de kesilen kalemler bulunuyor.
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2 bin 558 TL’lik brüt asgari ücret şu kalemlerden oluşuyor: - AGİ dahil net asgari ücret: 2020.59 TL (AGİ bekar ve çocuksuz işçi için 191.85 TL) - Sigorta Prim İşçi Payı: 358.12 TL - İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25.58 TL - Gelir Vergisi: 134.31 TL - Damga Vergisi: 19.42 TL
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ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN AGİ ALIR MI? Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.
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İşte 2019 yılında maaşlara yansıyan AGİ rakamları..
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Bekarlar için AGİ 191.85 TL, Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL, Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL, Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL, Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL, Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL,
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Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL, Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL, Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL, Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL.
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR? Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.
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AGİ maaşlara zamlı olarak yansıdı
Asgari ücrete yılbaşında gelen zamla birlikte asgari geçim indirimi de (AGİ) maaşlara zamlı olarak yansımaya başladı. Bekar bir işçi için 191.88 TL olan AGİ, çocuk sayısı ve eşin çalışma ve çalışmama durumuna göre değişiyor.


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