Talep düşük faiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış İstatistikleri Haziran 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Satışlar da bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 22,1 artış gösterdi. KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, bu artışta, KONUTDER olarak, GYODER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasının etkili olduğunu söyledi.

GÖZLER BANKALARDA

İlk kampanyadan yararlanamayan çok sayıda vatandaş olduğuna vurgu yapan sektör temsilcileri faizlerin yeniden yüzde birin altına inmasını talep ediyor. Vatandaş da banka kredisi faizlerinde yeniden bir indirim bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın göreve gelir gelmez bankacılarla görüşmesinin bu beklentiyi kuvvetlendirdiğini dile getiren vatandaş, “Devlet de genel politika olarak düşük faizi istiyor. Nitekim Bakan Albayrak göreve gelir gelmez önce BDDK'yı, ardından Bankalar Birliği'ni ziyaret etti ve bankacılarla muhtemelen düşük faiz için neler yapılmalı konusunda fikir alışverişi yaşandı. Biz konut almak için faizlerin düşmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Yeni konuta talep rakamlarla da teyit edildi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 064 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu.

TATİLE GELEN RUSLAR EV ALDI

Haziran’da yabancıya yapıln konut satışında da yüzde 7’lik artış oldu. Bir aylık sürede 2 bin 60 konut yabancılara satıldı. Yabancılar en çok İstanbul’dan konut aldı. İstanbul’daki satış 764 konut olarak kayıtlara geçti. İstanbul’u

525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı da Irak vatandaşlarına yapıldı. Haziran’da tatile gelen Ruslar da 169 konut satın aldı.

Z. Altan Elmas

KAMPANYA BİTTİ FAİZLER YÜKSELDİ

Alım iştahının sürdüğünü belirten Altan Elmas, faizlerin konut talebini doğrudan etkilediğini söyledi. Altan, “Faizler psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşların ve yatırımcıların harekete geçtiğini bu yaptığımız kampanyayla beraber bir kez daha görmüş olduk. Kamu ve özel bankalar elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına muhakkak çekmelidir” dedi. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan ilgisinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Elmas, “Bizler gayrimenkul sektörü olarak 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyoruz. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan yabancıya konut satışını artırmamız şart. Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyor. Sektör olarak bizler bu rakamın 300 bin dolar civarına düşürülmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

GÜNDEM THY’nin ilk başörtülü pilotu olacak