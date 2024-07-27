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Ekonomi

Tam Finans'la Türkiye pazarına girdi

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı.

04:00 - 27/07/2024 السبت
Güncelleme: 01:57 - 27/07/2024 السبت
Yeni Şafak
MNT-Halan, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu.
MNT-Halan, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu.

MNT-Halan, İstanbul'da dün düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, şirketlerinin, Türkiye'de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti. İki şirket arasında birçok ortak nokta olduğunu dile getiren Nakhla, "Türkiye'de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

YAPAY ZEKADA YENİ İŞ BİRLİĞİ

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı da Tam Finans'ın 39 şube ve 700'ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye'nin her tarafında özellikle mikro KOBİ'lere hizmet verdiğini söyledi. Hakan Karamanlı, MNT-Halan teknolojileriyle Tam Finans'ın skor kart ve yapay zeka teknolojilerini birleştireceklerini de sözlerine ekledi.



#Ticaret
#MNT-Halan
#Tam Finans
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