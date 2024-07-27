Tam Finans'la Türkiye pazarına girdi

MNT-Halan, İstanbul'da dün düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla, şirketlerinin, Türkiye'de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti. İki şirket arasında birçok ortak nokta olduğunu dile getiren Nakhla, "Türkiye'de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.
YAPAY ZEKADA YENİ İŞ BİRLİĞİ
Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı da Tam Finans'ın 39 şube ve 700'ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye'nin her tarafında özellikle mikro KOBİ'lere hizmet verdiğini söyledi. Hakan Karamanlı, MNT-Halan teknolojileriyle Tam Finans'ın skor kart ve yapay zeka teknolojilerini birleştireceklerini de sözlerine ekledi.