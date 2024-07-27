Tam Finans'la Türkiye pazarına girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni nesil yerli römorkör, ekipman ve sistemler sayesinde daha güvenli bir deniz trafiği sağladıklarını ve bu alandaki filoları millileştirdiklerini belirterek, "Denizde daha güvenli ve tamamen milli bir Türkiye inşa ediyoruz." dedi.