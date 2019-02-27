Tanzimde bakliyat dönemi

Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Kurumunun (ESK) 6 aydır et ithalatı yapmadığına dikkati çekerek, “Türkiye’nin ette stokları yeterli. Ayrıca ESK’nin deposunda 50 bin tona yaklaşan stoku var. Türkiye’nin bu alanda, kısa vadede bir sıkıntısı görünmüyor. İhtiyaç olursa ithalat yaparız” bilgisini verdi.

Ankara, İstanbul ve birkaç büyükşehirde sebze ile başlatılan tanzim satışlarına nohut mercimek pirinç gibi bakliyat ürünleri ve elma da dahil edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktalarında nohutun 5,5 liradan, mercimeğin 4,5 liradan satılmaya başlandığını duyurdu. Pirinç ise kilosu 6 liradan satılıyor. Her bir üründen tek paket satın alma hakkı veriliyor. Elma ise kilosu 3 liradan satışta.

Sebze ve meyvede tanzim satışlara en fazla 15-20 gün daha ihtiyaç olacağını düşündüklerini ifade eden Pakdemirli, ondan sonraki dönemde tanzim satış noktalarındaki satışlara gelecek talebe göre karar vereceklerini söyledi.

Pakdemirli, fiyat artışlarının nedenlerinden bir kısmının yaşanan hortum ve sel felaketleri bir kısmının da fırsatçıların operasyonları olduğuna dikkati çekerek, “Üreticinin alın teriyle ürettiği domates 3 liradan alıcı buldu. Ancak İstanbul’daki Ayşe Teyze aynı domatesi 9,5-10 liradan yedi. Ama tanzim satışlarla buna dur dedik. Satışlardan sonuç alındı. Fiyatlar yüzde 40-50 geriledi” şeklinde konuştu.

Kooperatiflere neşter atılacak

Fırsatçılığın önüne geçmek ve kalıcı çözüm için kooperatiflerin sahaya inmesi gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kooperatif ekosistemimiz biraz dağınık, değer üretmiyorlar. En geç yılın ikinci yarısından itibaren buraya da neşter atacağız. 15 bine yakın kooperatif var, bunlar da para ve ciro gibi değer üretmiyorlar. Bir sürü içi boş kooperatif var. En iyi olan kooperatifimiz Pankobirlik. Ama dünyada 45-50 milyar dolar cirosu bulunan, Türkiye’nin tarımsal milli hasılası kadar cirosu olan kooperatifler var. Bunlar da gerçek anlamda tüketici ve tüketiciyi birleştirmek anlamında çok önemli adımlar atmış, yapısal problemleri çözmüş. Türkiye, başarılı örnekleri olan kooperatifleri yapmakla mükellef.”

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Yerel ürün şart

Türkiye’deki sera alanlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli yerel ürünlerin de çoğalması gerektiğini kaydetti. Pakdemirli, “Sera alanlarını çoğaltırsak fiyatlardaki dalgalanmaları minimuma düşürürüz. Yerel ürün zorunluluğunun da artması şart. Bugün itibarıyla yasal zorunluluk yüzde 1. Yani perakende sektörü, yerel ürünü yüzde 1 rafta bulundurmak zorunda. Bunu yüzde 15-20’lere taşıyabilirsek, yerinde üretim ve tüketime kavuşuruz. Aradaki taşıma kayıpları, yakıt masrafı gibi birçok masraftan da kurtulmuş oluruz. Zincir bu kadar kopuk, arada da bu kadar uçurum olmadığı dönemde de fiyatlar birbirine mutlaka yakınlaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kenevir için eylem planı

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından gündeme gelen kenevir üretimi konusuna da değinerek, atılacak adımlara yönelik bilgi verdi. Pakdemirli, “Bu işi adım adım mutlaka bir eylem planı çerçevesinde yürütmeliyiz. Kenevirin kullanım alanları çok fazla. Yerli sanayimizin kalkınması açısından önemli. Üretimle ilgili çalışmalarımızı artırdık. Bu sadece bizi kapsayacak bir çalışma değil. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Bu işin sanayisini de oluşturmalıyız. 50 milyon doları, 100 milyon doları aşkın yatırım yapmayı taahhüt eden yatırımcılarımız kenevir ekimi için müsaade istiyor. Onları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Hal Yasası gün sayıyor

Bakan Pakdemirli ayrıca, Hal Yasası’nın Meclis’in açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacağını ifade etti. Yasayla ilgili 1-2 ufak noktayı ilgili bakanlıklarla konuştuklarını anlatan Pakdemirli, “Hal Yasası, Meclisin açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacaktır diye düşünüyorum. Buradaki ana amaç üretici ve tüketicinin daha yakınlaşması, tüketicinin daha iyi fiyatla daha iyi ürüne ulaşmasıdır” diye konuştu. Hal Yasası’na “süper bir anlam” da yüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, bu yasayla bütün problemlerin çözülmeyeceğini, kooperatiflerin, Perakende Yasası’nın da devreye konulmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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