Ekonomi Tapu sanayicinin ahlakını bozuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tapu sanayicinin ahlakını bozuyor

İstanbul Sanayi Odası'nın Güneydoğu turunun ikinci durağı Gaziantep oldu. Gaziantep buluşmasına sanayicinin sahip olduğu tapu damga vurdu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. Sanayicinin tapusu olmasın. Parayı tapuya değil üretime yatırmalıyız” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Erdal Bahçıvan (Solda), Sadi Konukoğlu (Ortada) ve Adnan Ünverdi (Sağda)
Erdal Bahçıvan (Solda), Sadi Konukoğlu (Ortada) ve Adnan Ünverdi (Sağda)

Sanayicilerin ülke genelinde bilgi ve birikimini paylaştığı buluşmalarda İstanbul Sanayi Odası temsilcilerinin ikinci durağı Gaziantep oldu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Antepli sanayicilere seslenerek “Bizim size öğreteceğimiz pek birşey yok ama sizden alacağımız çok şey var” dedi. Bahçıvan, üretim toplumu olabilmek için, çalışanlar kadar, sermayedarların da üretimin içine oluşunu korumak gerektiğini belirtti.

BU AYIP BİZE YETER

İstanbul'un gayrimenkul fiyatı arttıkça İstanbul’un sanayiden uzaklaştığını ifade eden Bahçıvan, “Şehir değerlendirdikçe sanayiden uzaklaştırıyoruz. Özellikle İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, o tapu sanayicinin ahlakını bozuyor. İstanbul gibi dünya markası gibi bir şehirde 1 milyon küsür elde kalmış, satılmak için bekleyen konutumuz var, bu ayıp bize yeter. Şehri betona gömüp, şehrin değerini düşürüyoruz. Sanayi ve üretim kültürünü ayağa düşürüyoruz’ dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bu sıkıntının aşılması için çarpıcı bir öneride de bulundu.

“TAPUSUZ SANAYİ MODELİ” ÖNERDİ

Bahçıvan, “Devlet sanayicinin İstanbul'da binasını arsasını 49 yıllığına versin, 'Burası sadece üretim için, tapu da sizin değil, üretim yapman kaydıyla sana tahsis edilmiş bir yer.' desin. Tapusuz sanayi modelini getirmemiz lazım. İstanbul'da sanayicinin parası arsaya binaya değil üretime gitsin. Biz artık yüksek katma değerli üretime ağırlık verelim. Sanayinin devamı için Anadolu'ya gitme gerekliliğini birçok arkadaşımız gözden geçiriyor” dedi.

DEVLETİN YANINDAYIZ

Gaziantep Sanayi Odası Başkan Adnan Ünverdi de konuşmasına devlete destek vurgusuyla başladı. Ünverdi, “Biz de iş dünyası olarak üreterek ve istihdam oluşturarak ülkemize destek olacağız. Türkiye’nin 6. büyük iliyiz ve en fazla ihracat yapan 6. iliyiz. Geçen yıl 5 milyar dolar ithalat, 7 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yıl da 7.5 milyar dolar ihracat yaparak yılı kapatmayı planlıyoruz” dedi.

  • İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADILAR
  • Buluşmada İstanbul Sanayi Odası ile Gaziantep Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzaladı. Protokolde karşılıklı iş hacminin ve sinerji oluşmasının sağlanması vurgulandı. Toplantıda Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşuna onay veren eski Bakanı Ali Coşkun'a plaket verildi. Coşkun, “Birlik ve beraberlik oldukça biz daha çok güçleniriz. Geçmişte bunun mücadelesini çok verdik. Bazen sekteye uğrasa da iyi bir yol aldık” dedi.
  • GAZİANTEP'E AYAKKABI OSB GELİYOR
  • Ünverdi, Gaziantep'te 6 OSB olduğunu ve 7'ncisinin de yakında ayakkabı OSB olarak faaliyete geçeceğini söyledi. Bunun Türkiye'de ilk olacağına vurgu yapan Ünverdi, konuşmasını söyle sürdürdü: “Buradan dünyaya ayakkabıyı biz giydireceğiz. Ayakkabı ihracatı artacak.”
  • GENÇLER İÇİN DAHA FAZLA YATIRIM YAPARIZ
  • Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, şunları söyledi: Ordumuzun ve milletimizin arkasındayız, bize düşen her görevde yanlarındayız. Dünya bilsin ki, devletimizin, milletimizin, ordumuzun arkasındayız. Hiçbir terör örgütüne fırsat vermeyeceğiz. Sanayiciler olarak gençleri terör örgütlerinin elinden kurtarmak için daha çok çalışıp, daha çok üretip, daha çok yatırım yapacağız."

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