Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Kilisin ihtiyaçlarını yerinde gördük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kilis'in ihtiyaçlarını yerinde gördük

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kilis'in ihtiyaçlarını yerinde görmüş olduk. Bundan sonra bölgeyi biraz daha dikkatle incelemeye alacağız ve bölgenin talep ve isteklerine biraz daha koşuyor olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kilis'in ihtiyaçlarını yerinde görmüş olduk. Bundan sonra bölgeyi biraz daha dikkatle incelemeye alacağız ve bölgenin talep ve isteklerine biraz daha koşuyor olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Kilis'teki temasları kapsamında, Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Meclisi, Ticaret ve Ziraat odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

  • Toplantı sonrası açıklama yapan Pakdemirli, gün içeresinde gerçekleştirilen toplantılarda Kilis ve sınırın diğer tarafındaki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin sorunlarının ele alındığını belirtti.

Pakdemirli, kendisine iletilen sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili gerekli notların alındığını vurgulayarak, belirlenen sorunların ilgili bakanlıklarla istişare edilerek çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını aktardı.

Bölgeye gerekli destek sağlanacak

Bugün gerçekleştirdikleri toplantılarda kentin ilgililerinden bilgiler aldığını anlatan Pakdemirli, "Nasıl çözüm önerileri getirebiliriz, nasıl sıralandırabiliriz, nasıl önceliklendirebiliriz, bunlarla ilgili hem harita üzerinden hem de Valimizden brifing aldık. Hem ziraat oda başkanlarımız hem de çiftçilerimiz ile konuşarak Kilis'e özel neler yapabiliriz diye görüştük. Bu ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü Kilis'in ihtiyaçlarını yerinde görmüş olduk. Bundan sonra bölgeyi biraz daha dikkatle incelemeye alacağız ve bölgenin talep ve isteklerine biraz daha koşuyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, Kilis'in kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlayan bir il olduğunu hatırlatarak, bölgeye gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

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