Tarımda beşli eylem planı

Aralıkta Çin’de başlayan ve ardından dünyayı saran koronavirüs pandemisi tüm dünyada beslenme ve gıdada kendi kendine yeterlilik gündeme taşırken birçok ülkede gıdaya erişim konusunda eşine az rastlanır korku ve kaygı yarattı. Pandemide başarılı bir sınav veren Türkiye, potansiyelini değerlendirerek tarım ve gıdada sıkıntı yaşamamayı planlıyor.

DÖNGÜSEL GIDA ÇALIŞTAYI

Türkiye, her an farklı bir virüs, salgın, doğal afet, iklim değişikliği gibi unsurları dikkate alarak kalıcı önlemler ve politikalar için mesaiyi yoğunlaştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu çerçevede ‘Döngüsel Gıda Serisi’ başlıklı bir çalıştay düzenledi.

EYLEM PLANLARI HAZIRLANACAK

Çalıştayda Kovid-19 sonrası dünyadaki zorluklar ve fırsatlar ele alındı. Bu doğrultuda gıda sisteminin beş ana tematik alanında eylem yolları geliştirilecek. ‘Tarımsal üretim’, ‘gıda üretimi’, ‘gıda arzı ve dağıtımı’, ‘gıda tüketimi’ ve ‘gıda yönetişimi’ eylem planları hazırlanacak. Bu önlemler arasında tarım ve gıda ürünleri arzı, dağıtımının devamlılığı, tarım ve gıdada değer zincirinin devamlılığı, yerel üretimi, geleneksel gıdayı özendirme, iş gücü arzının sürekliliğini sağlama ve arz-talebe dayalı veri paylaşımı konuları öne çıkarılacak.

AMAÇ DAHA FAZLA PAYDAŞ

Sürdürülebilir gıda sistemleri için söz konusu alanlarda belediyeler, kamu kurumları, şirketler, sosyal girişimciler ve gıda uzmanlarından da yararlanılacak. Online gerçekleşen çalıştaylar ile çok yönlü gıda politikalarının teşvik edilmesi, diyalog ve ortak tasarım yoluyla şehir düzeyinde paydaş katılımının artırılması amaçlanıyor.

TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİ ARTACAK

Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikaların uygulaması sürecek. Sulamada verimliliği artırıcı çalışmalar ile tarımsal üretim artacak. Kullanılamayan tarım arazilerinin ve nadasa bırakılan alanların tarımsal üretime kazandırılması sağlanacak. Tarımsal üretimin doğru ve etkin bir şekilde planlanabilmesi için tarımsal verilerin aktif ve verimli bir şekilde toplanacak. Tarımsal üretime destekler verilmeye devam edilecek.