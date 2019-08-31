Tarımda tek çatı kazandıracak

Tarım sektörümüzde global bir adım daha atılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 53 ticaret borsasının ortaklığı ile 24 Temmuz tarihinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) açıldı. Çiftçiye ürününü ekerken satabilme imkanı sağlayacak borsa ile uluslararası yatırımcılar da çiftçilerin sattığı ürüne ulaşabilecek. Kısacası, üretici ve tüketici artık ürün fiyatlarındaki artış veya azalışları bu merkezden takip edebilecek. Tıpkı borsadaki şirket ya da hisse senetlerinin seyrini izleyen vatandaşlar gibi çiftçiler de emeklerinin karşılığı olan ürün değerlerini kontrol edebilecek.

TALEBE GÖRE ÜRETİM MÜMKÜN

Eren Günhan Ulusoy: Piyasanın TÜRİB’e adapte olma sürecinde yaşanacak sıkıntılara karşı ise düzenleyici el olmasının önemli olduğunu dile getiren Eren Günhan Ulusoy, Borsa İstanbul tarafından konuyla alakalı çalışmalar yapıldığını ve devlet kademesinin adımlar atmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, TÜRİB’in ülke tarımına ve lisanslı depoculuk alanındaki yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lisanslı depoculuk altyapısının kuvvetlenmesiyle TÜRİB’in işlevsellik kazandığını aktaran Ulusoy, “TÜRİB, tek çatı altında hizmet verecek olması sebebiyle ticaret borsasına derinlik katacak” dedi.

SEKTÖRE YABANCI YATIRIMCIYI ÇEKER

TÜRİB’in Borsa İstanbul bünyesinde tek platformdan hizmet verecek olmasının hem tüketici hem çiftçi hem de yatırımcı için oldukça olumlu olacağını söyleyen Eren Günhan Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu: “Borsa İstanbul çatısı altında olduğu için de yabancı yatırımcının da rahatlıkla ulaşabileceği bir hal alacak. Vadeli işlem piyasasının yavaş yavaş çalışmaya başlayacağı bir piyasaya kavuşmuş olacağız. Çiftçi bir sonraki yılın ürün fiyatını bile görebilecek. Buna göre aksiyon alabilecek.”

EKİM ALANLARINDA DARALMAYA ÇÖZÜM

Sistem sayesinde üretici ve tüketicinin piyasadaki fiyat oluşumunu daha iyi okuyabileceğini aktaran Ulusoy, "Sektör oyuncularının bu yapıya uyumu önemli. Bu sistem derinlik kazandığında bir kaynak stoku da oluşacak” dedi. Buğday ekim alanlarındaki daralmaya da değinen Ulusoy, şu ifadeleri kullandı: “Buğday ekim alanlarında daralmanın duraksayacağını tahmin ediyoruz. Ekim alanlarımızı genişletirsek ihracat için yerli buğdayı kullanıp ithalatımı sıfırlarız.”

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Altyapısı lisanslı depoculuk

TÜRİB’in kurulmasının yıllardır planlandığını dile getiren Ulusoy, “Fakat bu işin altyapısı olan lisanslı depoculuk alanı 2014 yılındaki teşviklere kadar çok yavaş gelişim gösterdi. O dönemde ürün ihtisas borsası kurulsaydı bile anlamlı olmayacaktı çünkü arkasını dolduracak lisanslı depo altyapısı yoktu” ifadelerini kullandı. 2014 yılına dek Türkiye’de 4 tane lisanslı depo işletmesi kurulduğunu vurgulayan Ulusoy, “Bu tarihten itibaren verilen teşviklerin de etkisiyle hızla lisanslı depo alanında yatırımlar yapılmaya başlandı. Lisanslı depoculuk kapasitesi 4 milyon tona ulaştı ve 94 farklı noktada hizmet veren lisanslı depo işletmesi bulunuyor” şeklinde konuştu. Lisanslı depo kapasitesinin şu anki seviyesinin de yeterli olmadığını belirten Ulusoy, 10 milyon ton kapasiteye ulaşılması gerektiğinin de altını çizdi.

Yasağın kalkması olumlu

TUSAF’ın 2019 yılındaki ihracat rakamlarını da değerlendiren Eren Günhan Ulusoy, 2019’un ilk 6 ayında 1 milyon 542 bin tonluk ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yılın ikinci yarısı için daha yüksek bir rakam beklediklerini dile getiren Ulusoy, “Yerli buğdaya iç piyasada fiyatların dengelenmesi adına ihracat sınırlaması getirilmişti. Geçtiğimiz 1 Temmuz’da Ticaret Bakanlığı tarafından bu sınırlandırılma sonlandırıldı. Artık yerli buğdayı ihracatta kullanabiliyoruz” diye konuştu. 2019 yılını 2018’e göre daha yukarıda tamamlayabileceklerini söyleyen Ulusoy, “2020 yılında önceliğimiz, bu rakamı korumak olacak. Çünkü dünya üzerinde ihracat payımız yaklaşık yüzde 30” dedi.