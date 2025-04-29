Tarımın geleceğine ışık tutacak strateji

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4’üncü Tarım Orman Şurası’nda açıklamalarda bulundu. 30 Ocak’ta resmi sürecini başlattıkları 4. Tarım Orman Şurası’nda tarım, orman ve su sektörlerinin geleceğini tesis etmek için 16 başlıkta ‘Çalışma Grupları’ oluşturduklarını ifade eden Yumaklı, şuranın başlangıcından bu yana 87 farklı üniversiteden 288 akademisyen, 234 farklı STK’dan 417 temsilci, Özel sektörden 205 katılımcı ve 687 uzman kamu personel olmak üzere bin 597 şura üyesinin çalışma gruplarında görev aldığını ifade etti.





SEKTÖRLER BİRLEŞTİ

Yumaklı, önceki şûralardan farklı olarak ‘Atölye Çalışmaları’ ismi verilen yan etkinlikler planlanarak 4 atölye gerçekleştirildiğini belirtti. Yumaklı, “Sektörümüzün tüm paydaşları ile 3 gün sürecek şuramızda 88 günde ilmek ilmek işlenen farklı fikirler, kararlara dönüşecek. Şuradan çıkan kararları bakanlık olarak enine boyuna değerlendirerek Eylem Planları oluşturacağız. Eylem planlarımızı da bir bir politikalarımıza entegre ederek, sektörümüzün gelecek 10 yıllarına ışık tutacağız” dedi.





CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti: “Son bir yıl içinde dünyadaki kuruluşların tarımla ilgili yayınladığı tüm raporları taradık ve inceledik. Bu incelemeler ve kendi çıktılarımız ile alacağımız şura kararları 14 Mayıs’ta Dünya Çiftçiler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.”





148 TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4’üncü Tarım Orman Şurası kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda toplamda 148 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 538 hedef belirlenirken, bu hedeflere ulaşmak için 3 bin 63 strateji ortaya koyuldu. Stratejilerle beraber toplamda 1.728 sayfalık dev bir kütüphane oluşturuldu. Şura kapsamında güncel ve stratejik konuları ele alan 4 adet atölye çalışmasına da toplamda 3 bin 450 kişi katıldı.



