Tarımsal sulamaya 165 milyar lira

Su krizi karşısında yeni önlemlerin alınması bütçeden sağlanan kaynak artırımında değişikliğe gidildi. Tarımsal Sulama Alt Programı için 165,5 milyar lira, atık su, içme suyu ve altyapı projelerini kapsayan su yönetimi yatırımları için ise 100 milyar lira ayrıldı. Türkiye'de su krizine karşı alınan ve alınması planlanan tedbirler su kaynaklarının daha verimli kullanılması, kayıpkaçakların azaltılması, tarımsal sulamada modern sistemlere geçiş ve altyapının güçlendirilmesi ekseninde şekilleniyor.





7,7 MİLYON HEKTAR TARIMA AÇILDI

Bütçe verilerine göre, ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım arazisinin 7,7 milyon hektarı 2025 yılı itibarıyla işletmeye açıldı. Bu rakam, toplam potansiyelin yüzde 85,6'sına karşılık geliyor. 2026 yılı sonunda 64 bin hektar ilave tarım alanında modern sulama teknikleriyle sulama yapılması hedefleniyor.





3,5 TRİLYON LİRALIK SU YATIRIMI

Atık su yönetimi alanında ise 2002 yılında belediye nüfusunun yalnızca yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 2025'in ilk yarısı itibarıyla bu oranın yüzde 91,1'e yükseldiği bildirildi. Atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin karşılanması amacıyla 2026 bütçesinde 2,5 milyar lira ödenek ayrıldı. Su yapıları yatırımları kapsamında 2003-2025 döneminde, güncel fiyatlarla 3,51 trilyon liralık yatırım yapıldı, bu süreçte 10 bin 984 tesis inşa edildi. Baraj sayısı 1081'e, depolama kapasitesi 183,7 milyar metreküpe çıkarıldı.





Belediyelere 300 milyarlık hibe desteği

Taşkın risklerini azaltmaya yönelik tamamlanan tesis sayısı 11 bin 257'ye ulaştı. İçme suyu alanında 2025 yılı sonu itibarıyla 436 içme suyu tesisi ve 26 atık su tesisi faaliyette bulunurken, yıllık temin edilen içme suyu miktarı 5,48 milyar metreküpü buldu. Yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarını desteklemeyi amaçlayan SUKAP Projesi için 2026 bütçesinde 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında bugüne kadar belediyelere, güncel fiyatlarla 330 milyar lira tutarında hibe ve kredi desteği sağlandı. Kırsal altyapıya yönelik KÖYDES Projesi için ise 9,9 milyar lira ödenek öngörüldü.



