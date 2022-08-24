Ekonomi Tarımsal üretimde arz güvenliği hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımsal üretimde arz güvenliği hamlesi

Dünyanın son dönemde yaşadığı salgın hastalık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, tarım-gıda alanında korumacı ve kendine yeterliliği önceleyen politikaları yeniden ülkelerin gündeminde ilk sıralara taşıdı. Bu yeni süreçte tarıma yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla eylem planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde ‘Arz Güvenliği Daire Başkanlığı’ kuruldu.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarımsal üretimde arz güvenliği hamlesi
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Dünyanın son dönemde yaşadığı salgın hastalık ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, tarım-gıda alanında korumacı ve kendine yeterliliği önceleyen politikaları yeniden ülkelerin gündeminde ilk sıralara taşıdı. Bu yeni süreçte tarıma yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla eylem planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde ‘Arz Güvenliği Daire Başkanlığı’ kuruldu. Yayınlanan yönerge ile kurulan Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en önemli görevleri arasında olan arz güvenliğini sağlayacak.

STRATEJİK ÜRÜNLERE YAKIN TAKİP

Başkanlığın görevleri arasında, Bakanlık olarak belirlenecek stratejik tarımsal ürünlerin üretiminin yeterlilik sürecini analiz etmek ve tedbir önerileri geliştirmek de bulunuyor. Yine Başkanlık, arz güvenliğinin takibi için gerekli metodolojiyi, veri mimarisini, Bakanlık içi ve dışı verileri derleyerek, takip ve analiz edecek, gerekli tedbirleri alacak. Kurulacak Arz Güvenliği Takip Sistemi’yle dijital ortamda süreç takip edilecek ve karar destek raporlarının oluşturulması sağlanacak. Söz konusu sistem ile veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri yapılacak.

Vahit Kirişci
Vahit Kirişci

2,5 milyar dolarlık sulama yatırımı var

Arz Güvenliği Daire Başkanlığı’nın stratejik bir görev üstleneceğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin yeni durumda da tarımın öncüsü olmayı sürdüreceğini belirtti. 2050 projeksiyonlarına göre dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Kirişci, “Planlı yatırımlarla, hem üretim artacak hem de tarım-sanayi entegrasyonu güçlenecektir” dedi. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgeleri Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Direktörü Sameh Wahba ile İstanbul'da bir araya gelen Kirişci, “Suya ve suyun verimli kullanımına çok büyük önem atfediyoruz. Sadece bu yıl sulama ile ilgili 2,5 milyar dolar yatırımımız var” ifadelerini kullandı.

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