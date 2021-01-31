Ekonomi Tarımsal ürünlere üç ayaklı takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımsal ürünlere üç ayaklı takip

Gıda Komitesi toplantısında ele alınan Erken Uyarı Sistemi, tarımsal ürünlerin üretim, tedarik ve fiyatlandırma adımlarının yakından takip edilmesine imkan sağlıyor. Pek çok ülke tarafından kullanılan sistem ürün arzı, fiyatlandırma ve arz zincirinin izlenmesine yönelik 3 ayaktan oluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak erken uyarı sistemlerinde 3 temel ayağın yer alacağı öngörülüyor.
Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak erken uyarı sistemlerinde 3 temel ayağın yer alacağı öngörülüyor.

Tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesini sağlayan erken uyarı sistemleri, tarımsal ürün arzının, fiyatlarının ve tarladan markete arz zincirinin izlenmesine yönelik 3 ayaktan oluşuyor. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi sonrasında yapılan açıklamada, tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir “Erken Uyarı Sistemi”nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmalarının ele alındığının belirtilmesi söz konusu sistemin işleyişini gündeme getirdi. Dünyada pek çok ülkede temel gıda fiyatlarında artışlar yaşanırken, bu ülkeler, tarımsal ürün piyasalarının düzenli çalışmasını sağlamak için önlem alıyor.

ÜRETİM RİSKLERİ MERCEK ALTINDA

Tarımsal ürünlerde yurt içi üretim, tüketim ve fiyat oluşumlarının takip edilmesi gerekirken, pek çok ülke üretimin takibi için teknolojik imkanlardan faydalanıyor. Bu sistemlerden elde edilen bilgiler alınan kararlarda belirleyici olurken, bu mekanizma “Erken Uyarı Sistemi” olarak adlandırılıyor. Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak erken uyarı sistemlerinde 3 temel ayağın yer alacağı öngörülüyor. Sistemin ilk aşamasında tarımsal ürünlere ilişkin arz takip ediliyor. Bu kapsamda, tarımsal ürünlerde tohumdan hasat aşamasına kadar oluşacak meteorolojik riskler ve hastalıklar izlenerek, olası arz eksiklikleri belirleniyor. Böylece, bir tarımsal ürünün üretiminde eksiklik olup olmayacağı önceden bilinerek, önlem alınabiliyor.

TARLADAN MARKETE KADAR İZLENİYOR

İkinci aşamayı ise “fiyat izleme” oluşturuyor. Sistemle, tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalar takip ediliyor. Böylece, arzın izlenmesine ilişkin veriler fiyatlara yansımadan bu durumun tespit edilmesi amaçlanıyor. Fiyatlarda, arz sorunundan kaynaklanmayan fiyat hareketlerinin olduğu belirlenirse, yurt dışı fiyatlar, fiyat spekülasyonları ve diğer seçenekler inceleniyor. Böylece, ürün fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmalar zamanında tespit edilebiliyor. Erken uyarı sistemlerinin son ayağını arz zincirinin takibi oluşturuyor. Bu süreçte ürün, tarladan markete kadar izleniyor ve her aşamada ürün fiyatındaki seyir takip ediliyor. Böylece, arz zincirinin bir halkasında yapısal sorun varsa, bunun fiyatlara etkisine ilişkin önlem alınabiliyor.

FiYATLARA YANSIMADAN ÇÖZÜM ÜRETiLECEK

Erken uyarı sistemleri, tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığının ürün bazında ve zamanında tespit edilmesi, geçici arz eksiklikleri fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem alınması gibi faydalar sağlıyor. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine de imkan tanırken, spekülatif fiyat hareketleri tespit edilebiliyor. Sistemin Türkiye’de uygulanmaya başlamasıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal üretim verileri, Ticaret Bakanlığı'nın arz zincirinin ve iç piyasanın takibine ilişkin verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyatların izlenmesine ilişkin verileri kullanılabilecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları da önlem alınması gereken durumlarda dış ticaret ya da vergi konularında karar alabilecek.

Zincir marketler kartel oldu: WhatsApp grubu kurup fiyatları belirliyorlar
EKONOMİ
Zincir marketler kartel oldu: WhatsApp grubu kurup fiyatları belirliyorlar
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlunun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.
ABD hiçders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
CHP'de İnce alarmı

CHP'de İnce alarmı

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.

Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.
80 gündür <br>teşkilat yok

80 gündür
teşkilat yok

CHP, ​Gaziantep'te dikiş tutturamadı.
Karabağ'da<br>gözlem başladı

Karabağ'da
gözlem başladı

​60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapacak.
Magandaya tepki yağdı

Magandaya tepki yağdı

​Ünlü futbol menajeri drift yaparak trafiği tehlikeye attı.
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
LGBT provokasyonuna<br>2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
500 çocuğun <br>yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.