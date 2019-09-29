Ekonomi Tarlasına 45 bin liraya kurduğu güneş enerji santraliyle mazot masrafından kurtuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarlasına 45 bin liraya kurduğu güneş enerji santraliyle mazot masrafından kurtuldu

Aksaray'da çiftçi Metin Ünüvar, tarlasına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, sulama sırasında kullandığı mazot parasından tasarruf etti. Santrali 45 bin liraya kurduğu belirten Ünüvar, "Eğer traktörle sulasaydım, mazota yaklaşık 35 bin lira harcayacaktım. Santral bir yılda kendisini amorti edecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
45 bin liraya mal ettiği santralle 60 dekarlık tarlasındaki ürünleri suladı.
45 bin liraya mal ettiği santralle 60 dekarlık tarlasındaki ürünleri suladı.

Yeşilova beldesinde oturan ve 34 yıldır çiftçilik yapan Metin Ünüvar, tarlasına 38 panelli 5 kilovatlık elektrik üretin güneş enerjisi santrali kurdu.

45 bin liraya mal ettiği santralle 60 dekarlık tarlasındaki ürünleri sulayan Ünüvar, santralin bir sezonda kendi maliyetini amorti edeceğini belirtti.

Birbirine yakın 60 dekarlık arazisinde şeker pancar, mısır, yonca ve ayçiçeği üreten Ünüvar, şunları söyledi:

"Artan maliyetlerden dolayı bu yıl tarlama 38 adet güneş paneli kurdurdum. Bununla aynı anda 60 fıskiyede sulama yapabiliyorum. Bu sezon 60 dekar pancar ekimi yaptım. Çok üstün verim alacağımı düşünüyorum. Elektrik ve mazot parası vermeden, bu yıl tarlamı suladım. Bu sitemi de 45 bin liraya kurdurdum. Bir sezonda kendini amorti etti. Daha önce traktörle kuyudan suyun çıkmasını sağlayıp suluyordum ve bir sezonda 35 bin lira mazot parası harcıyordum. Üstelik sezonda 7- 8 defa ancak sulayabiliyordum. Bu sistemle şu ana kadar 13 kez suladım."

Tarlasına 45 bin liraya kurduğu güneş enerjisiyle mazot masrafından kurtuldu.

Traktör aracılığıyla sulama yaparken mazot parası nedeniyle daha az sulamayabildiğini ifade eden Metin Ünüvar, "Eğer traktörle sulama yapsaydım, mazottan dolayı aynı yerden dekar başına 7 ton ancak ürün alabilirdim. Sulama yaparken 2 tane traktör burada 4 gün, gece gündüz duracaktı ve o şekilde sulama yapacaktım. Traktörlerimle başka işlerimi halettim. Normalde bana 2 traktör ancak yetiyordu. Güneş panelini kurdurunca bir traktörle işlerimi hallettim ve şu an 10 ton pancar almayı planlıyorum" diye konuştu.

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