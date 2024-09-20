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Ekonomi
Tasarruf yönetimi tek elden olacak

Tasarruf yönetimi tek elden olacak

Uğur Duyan
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetleme birimlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı hale getirilmesinden sonra tüm ödeme kalemlerinin takip ve kontrolü de bakanlığa geçecek. Bu amaçla Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın 2025 bütçesi yüzde 237 artırılacak. Bu sürecin işleyişinin denetimi ise Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda olacak.


BÜTÇE %237 YÜKSELDİ

Orta Vadeli Program'da (OVP) ekim ayında Meclis Başkanlığı’na sunulacak olan 2025 Bütçesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesindeki yüzde 237'lik artış dikkat çekti. Bakanlık, toplam bütçenin neredeyse yarısını kontrol edecek. OVP'de, 2024 yılı bütçesi 2,7 trilyon lira olan bakanlığın 2025 bütçesi 6,1 trilyon liraya çıkarılması öngörüldü. Ekonomi yönetimi tarafından sürdürülen sıkılaşma tedbirlerinin tek elden yönetilmesi için atılan bu adım, 2026 ve 2027'de de devam ettirilecek. OVP'ye göre, bakanlığın 2026 bütçesi 6,9 trilyon lira olarak öngörüldü. Bakanlığın 2027 bütçesinin ise 7,66 trilyon lira olması bekleniyor.


13,3 TRİLYONLUK YENİ BÜTÇE

Kamu maliyesinin disipline edilmesi ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması noktasında yeni adımlar atılacak. 2025 yılında 13,3 trilyon lira, 2026 yılında 15,6 trilyon lira, 2027 yılında ise 17,6 trilyon lira olması öngörülen bütçede, bakanlığın kontrolüne bırakılan pay da büyüdü.


#Ekonomi
#tasarruf
#kamu

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