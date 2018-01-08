Taşeron işçide ikinci hamle

Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, geçiş sürecine destek amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Çağrı merkezi taşeron çalışanların sorularına yanıt vermek amacıyla saat 24.00'e kadar hizmet verecek.

Başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Sağlık Bakanlığı'nda taşeron olarak çalışan, hastanesi kapandığı için şehir hastanelerine geçen 30 bin çalışanımızı kapsama aldık. Yeni başlayan çalışanlar söz konusu. Hastanelerde çalışmaya devam edecekler. Orada aracı firma yok, hastanenin direkt işçisi olarak çalışıyorlar. Protokol şartları farklı olduğu için Sağlık Bakanlığı karar verecek" dedi.

MART SONUNDA KESİN SONUÇ AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanlığı'nın özellikle MR, kan alma, tomografi gibi kritik işlerde çalışanlara yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, taşeron çalışanların kamuya geçiş başvuruları 11 Ocak'ta sona eriyor. Ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenerek, hak sahipleri ilan edilecek. İtiraz başvurularının ardından taşerona kadro hakkında kesin listeler 24 Şubat-2 Mart arasında askıya çıkacak. Geçiş için yapılacak sınavlar da 3 Mart-22 Mart arasında yapılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 27- 31 Mart tarihleri incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

REKLAM

TAŞERON İŞÇİ SINAVINDAN KORKMAYIN

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, geçiş sürecinde çalışanların rızasını esas aldıklarını vurgulayarak, sınav konusunda da tedirgin olmamalarını istedi. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışanlarımız yıllardır işini yapıyor zaten. Sınavlar konusunda korkulacak hiçbir şey yok. Çok titiz bir çalışma yaptık. İtiraz komisyonları kurduk. Buna gölge düşecek hiçbir şeye izin vermeyiz" dedi. Bakan Sarıeroğlu, KHK'da şehir hastanelerini ayrı bir madde ile düzenlendiğini anımsatarak, "Burada esasları bir şekilde, özenle düzenledik" diye konuştu.

EKONOMİ Taşeron işçilere çağrı merkezi kurdular

EKONOMİ Taşeron işçide son gün

EKONOMİ Kıdem tazminatına da zam

OYNAT 02:16 Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.