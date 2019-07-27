Ekonomi Tatilcilere ucuz fiyat uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatilcilere "ucuz fiyat" uyarısı

Tatilcilere 'ucuz fiyat' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mağduriyet yaşanmaması için "ucuz tatil" kampanyalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yazın bazı acenteler insanlara güzel, ucuz ve avantajlı tatil kampanyaları sunuyor.
Yazın bazı acenteler insanlara güzel, ucuz ve avantajlı tatil kampanyaları sunuyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz döneminde çok sayıda insanın tatile gitmek için acenteleri tercih ettiğini söyledi.

Yaz aylarında acente sayısının ciddi oranda arttığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Yazın bazı acenteler insanlara güzel, ucuz ve avantajlı tatil kampanyaları sunuyor. Vatandaşlar da ucuz tatil yapmak için buralara başvuruyor ve konaklama ile seyahat ücretini acenteye ödüyor. Ancak tatil günü geldiğinde bize o hizmeti verecek asıl şirketin bizim otel ve bilet rezervasyonundan tamamen habersiz olduğunu görüyoruz. Yani acenteye parayı ödüyoruz ama adımıza herhangi bir rezervasyon yapılmıyor. Bu yüzden cazip, ucuz ve avantajlı bir tatil kampanyası varsa 'muhakkak onun altında bir şey vardır' diye bundan uzak durmamız gerekiyor. Tatilcilerimiz bu konuda son derece dikkatli olmalıdır. Zira özellikle yaz aylarında bize bu konuda çok şikayet geliyor."

"REZERVASYON YAPILIP YAPILMADIĞINI TEYİT ETMELİYİZ"

Şahin, yaz aylarında turizm acenteleriyle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acentelerin konaklamamız için ayırttığı otelle ya da biletimizi aldığı firmayla muhakkak yazışma yaparak, adımıza rezervasyon yapılıp yapılmadığını teyit etmeliyiz. Zira bunu yapmadığımız takdirde ya da sözlü olarak yaptığımızda elimizde herhangi bir delil olmayabilir. Karşı taraftan yazılı olarak geri dönüş aldıktan sonra paramızı vermeliyiz. Çünkü o acente bu şekilde tatile gitmek isteyenlerden parayı topluyor, birkaç ay içerisinde de şirketi kapatıp ortadan kayboluyor. Daha sonra tüketicimiz muhatap bulamıyor. Bu yüzden her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında çok sayıda tatilci 'biz acenteye paramızı verdik ama adımıza ne otel ne de bilet rezervasyonu yapılmış, paramızı nasıl geri alacağız' diye bize şikayete geliyor."

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Bazı acentelerin belirtilenin dışında bir rezervasyon yaptığını da anlatan Şahin, "Yapılan rezervasyonun gerçeğiyle karşılaştığımızda bize sunulan ve taahhüt edilen şekilde olmadığını görüyoruz. Artan şikayetlerden dolayı neredeyse kışa kadar tatilcilerden bize gelen şikayetlerin çözümü noktasında çalışıyoruz." diye konuştu.

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